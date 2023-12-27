ضبط شخصين في الجيزة والإسكندرية بتهمة النصب على المواطنين عبر «فيس بوك»

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة تورط شخصين في إدارة صفحتين على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، والإعلان من خلالهما عن قدرتهما على العلاج عن طريق أعمال السحر والدجل نظير مبلغ مالي.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية أمكن تحديدهما وضبطهما، وتبين أن الأول عاطل ومسجل خطر، إذ تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة، وبحوزته (هاتف محمول مُحمل عليه الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه الإجرامي - الأدوات المستخدمة في ممارسة نشاطه الإجرامي).

أما الثاني فهو عاطل ومسجل خطر أيضًا وتمّ ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية ، وبحوزته (هاتف محمول مُحمل عليه الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه الإجرامي - الأدوات المستخدمة في ممارسة نشاطه الإجرامي).

وبمواجهتهما أقرّا بالنصب والاحتيال على المواطنين، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية.