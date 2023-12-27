تحرير 92 محضرا تموينيا في حملات مكبرة بسوهاج

قال محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة سوهاج، اليوم، إنه جرى تحرير 92 محضرًا تموينيًا في مدن ومراكز سوهاج، في حملات تموينية مكبرة على المخابز والمحلات.

وأضاف وكيل المديرية، أنه جرى شنّ حملات تموينية مكبرة على المخابز والمحلات والهايبرات، من مركز البلينا في جنوب المحافظة إلى ناحية مركز طما شمال سوهاج، وذلك من أجل ضبط الأسواق والمخالفات، ونتج عن ذلك تحرير 92 محضرًا تموينيًا.

حملات تموينية مكثفة لضبط الأسعار

وجاء تنفيذ الحملة التموينية، تحت إشراف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في سوهاج، المهندس محمد إبراهيم، وتنفيذًا لتوجيهات وزارة التموين، التي وجهت باستمرار الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق ورصد شكاوى الأهالي.

ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية

وتنوعت المحاضر التي حُررت اليوم، بين عدم إعطاء بون صرف، وعدم إعلان مواعيد التشغيل وسلع مجهولة، ونقص في الوزن، وتجميع بنزين وسجلات، وتصرف وإيقاف، وامتناع عن البيع، وضبط منشأة دون ترخيص، وعدم تمكين من تفتيش، وضبط سلع غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.