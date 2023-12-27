الكشف على 2860 مريضا في قافلة طبية مجانية بالشرقية

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية، تنفيذ قافلة طبية علاجية شاملة بقرية الخيس، التابعة لمركز ومدينة أبو حماد، بمحافظة الشرقية.

وأشارت مديرية الصحة في بيان، إلى أنّ القافلة الطبية استمرت ليومين، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، واتباع أساليب مكافحة العدوى، وتأكيد أعمال التطهير بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

القافلة الطبية ضمت 15 عيادة

وأوضحت المديرية، أنّ القافلة الطبية اشتملت على 15 عيادة، بها 13 تخصصا طبيا وهي «الباطنة، الجراحة العامة، القلب والأوعية الدموية، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم أسرة، الأنف والأذن والحنجرة، المسالك البولية، الرمد، الروماتيزم والتأهيل، الأسنان»، وجرى تخصيص عيادتين لتخصصات الباطنة والأطفال.

إجراء الفحوصات المعملية

وتم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، ووقعت القافلة، الكشف الطبي المجاني على 2837 مريضا من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 23 حالة تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية، كما جرى تنفيذ جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي المنطقة، وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين.