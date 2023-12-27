الحكومة تنفي رصد إصابات بمتحور كورونا الجديد: ليس لدينا ما يدعونا لعدم الإعلان

أعلنت الحكومة أنها لم ترصد أي إصابات بمتحور كورونا الجديد في مصر، مضيفة «ليس لدينا ما يدعونا لعدم الإعلان عن اكتشاف أي حالة مصابة به، إذا حدث ذلك، خاصة فى ظل انتشار هذا الفيروس في دول عديدة».

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الوزارء، في العاصمة الإدارية الجديدة، والذي استهل بتقديم التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وللشعب المصري؛ بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد، داعيا الله عز وجل أن يكون عام خير على مصر وشعبها، وكذلك دولنا العربية والإسلامية، مع استمرار حالة الأمن والاستقرار لوطننا العزيز، وأن يتحقق لمصرنا الغالية المزيد من الإنجازات في مختلف المجالات.

وتطرق رئيس مجلس الوزراء إلى الحديث عن اللقاءات والمحادثات المهمة للرئيس خلال الأيام الماضية، والتي من بينها استقباله لوزير خارجية المملكة المتحدة، إذ جرى بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، واستعراض جهود التعاون القائم في جميع المجالات، ولاسيما على المستوى الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري، بما يحقق مصالح الشعبين.

إشادة بجهود مصر تجاه القضية الفلسطينية

وتناول اللقاء تطورات المشهد الإقليمي، إذ وجه وزير خارجية المملكة المتحدة الشكر والتقدير لدور مصر والسيد الرئيس في صون الأمن والاستقرار بالمنطقة، فضلاً عن الجهود المصرية المكثفة على المسارين السياسي والإنساني في إطار الأوضاع الراهنة في قطاع غزة.

وأشار مدبولي إلى حرص الحكومة على إقامة مثل هذه الشراكات؛ سواء مع القطاع الخاص الوطني أو الأجنبي؛ وذلك بما يخدم اقتصاد الدولة في ضوء التزام الحكومة بتنفيذ ما تضمنته وثيقة سياسة ملكية الدولة، قائلا: «هناك خطة لبرنامج الطروحات جرى الإعلان عنها خلال المؤتمر الصحفي العالمي الذي عقد بمجلس الوزراء الأسبوع الماضي، عقب توقيع اتفاق بمقر الحكومة بين الشركة القابضة للسياحة إيجوث، وصندوق مصر السيادي، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة؛ لتطوير وإدارة وتشغيل 7 من الفنادق التراثية والسياحية المهمة بمصر».

زيادة مشاركة دور القطاع الخاص

وتحدث رئيس الوزراء عن عدد من الاتفاقيات التي جرى توقيعها اليوم قبل انعقاد اجتماع الحكومة، والتي تؤكد الاتجاه القوي الذي تنتهجه الحكومة المتمثل في زيادة مشاركة ودور القطاع الخاص في المرحلة الحالية من مسيرة التنمية الشاملة التي تقوم بها الدولة على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال زيادة مساهمته في مختلف الأنشطة الاقتصادية.

وخلال الاجتماع، قدم وزير الصحة والسكان، عرضا موجزا حول ما أثير عن متحور كورونا الجديد، حيث استعرض أعداد الاصابات على مستوى العالم، وأعراض الإصابة.

تنظيم ماراثون زايد الخيري في العاصمة الإدارية

وقدم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تقريرًا بشأن ماراثون زايد الخيري، الذي ينظم بالتعاون مع المسئولين الأشقاء في الإمارات، مشيرا إلى أن ماراثون هذا العام سينظم في العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة عدد كبير من الشباب تتراوح أعدادهم بين 15- 20 ألف شاب، مضيفا: هناك تنسيق تام بين مختلف الوزارات والجهات المعنية بهدف خروج هذا اليوم بأفضل صورة مشرفة.