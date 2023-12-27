بدء تشغيل العيادات المسائية بمستشفى الرياض المركزي في كفر الشيخ

أكد الدكتور محمد شقوير وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، بدء تشغيل العيادات المسائية بمستشفى الرياض المركزي، وذلك منذ الساعة الثانية مساءً وحتى السادسة مساءً على مدار أيام الأسبوع، ما عدا أيام العطلات والإجازات الرسمية، وذلك بما يصب في مصلحة قطاع كبير من سكان قرى مركز الرياض بالمحافظة.

التخصصات المقدمة للمرضى بمستشفى مركز الرياض

وأضاف «شقوير» في بيان، أن مستشفى الرياض المركزي الكائن بقرية الرغامة بمركز الرياض، سيستقبل المرضى، في التخصصات التالية:

- أمراض الباطنة.

- أمراض الجلدية.

- أمراض النساء والتوليد.

- الأطفال.

- العلاج الطبيعي.

- العظام.

خدمات طبية لـ360 ألف مواطن

وأشار إلى أنّ الخدمة الطبية المقدمة من خلال العيادات الطبية المسائية داخل مستشفى الرياض المركزي في محافظة كفر الشيخ، سيستفيد منها نحو 360 ألف مواطن من أبناء مركز الرياض، وذلك لتقديم أفضل الخدمات الصحية لهم على مدار الأسبوع، بهدف الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، مع تقديم أوجه الرعاية الطبية لسكان القرى البعيدة داخل نطاق المركز.