موعد الحصول على معاشات شهر يناير 2024.. أماكن الصرف ورابط الاستعلام

يبحث الآلاف من المواطنين عن موعد صرف معاشات شهر يناير 2024، بعد القرار الرسمي برفع الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته أول يناير 2023 إلى 1300 جنيه بدلاً من 1105 جنيهات، مع رفع الحد الأقصى للمعاش إلى 10080 جنيها بدلاً من 8720 جنيها.

موعد صرف معاشات شهر يناير بزيادة الحد الأدنى

وحددت هيئة التأمينات، موعد صرف المعاشات بالحد الأدنى بداية من الإثنين المقبل 1 يناير 2024، موضحة أن قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني جاء تطبيقاً للقانون رقم 148 لسنة 2019، والذي يقر آلية سنوية للزيادة لإصلاح نظام التأمينات الاجتماعية.

أماكن صرف المعاشات

ويستطيع أصحاب المعاشات صرف المعاش المستحق لهم، من الأماكن التالية:

1- مكاتب البريد المصري.

2- منافذ شركة فوري.

3- ماكينات الصرف الآلي ATM المتوفرة في أماكن عدة داخل المحافظات.

4- المحافظ الإلكترونية على الهاتف المحمول.

ويتمكن أصحاب المعاشات من الاستعلام عن قيمة المعاش المقرر صرفه لهم بداية يناير المقبل، من خلال رابط الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من هنا.

أجر الاشتراك التأميني

وبالنسبة لرفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني سيكون رسميا 2000 جنيه بدلاً من 1700 جنيه لمختلف المؤسسات، بجانب رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 12600 جنيه بدلاً من 10900 جنيه وذلك اعتباراً من 1/1/2024.