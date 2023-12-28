إعلان نتيجة مسابقة «سوهاج للتميز الوظيفي 2023» وتسليم جوائزها

سلّم اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، جوائز مسابقة «سوهاج للتميز الوظيفي 2023» في دورتها الأولى، والتي أطلقتها المحافظة لتكريم المتميزين من العاملين بديوان عام المحافظة، والوحدات المحلية.

مسابقة التميز الوظيفي

وهنأ محافظ سوهاج الفائزين الحاصلين على جوائز المسابقة، وأشاد بجهود جميع المتقدمين المشاركين ممن لم يحالفهم التوفيق، وبالمستوى المتميز للعاملين بالجهاز الإداري بالمحافظة، وحث الجميع على النجاح والتفوق بما ينعكس على حجم الإنتاج بالعمل.

مراحل مسابقة التميز الوظيفي

ومن جهته، استعرض نائب محافظ سوهاج مراحل الجائزة المختلفة منذ إطلاقها، وتشمل 4 فئات رئيسية وهي: «أفضل إدارة عامة، أفضل إدارة، أفضل موظف، أفضل عامل، سائق»، مؤكدًا اتباع كافة معايير الشفافية أثناء تقييم المشاركين.

توزيع الجوائز على الفائزين

أعلن في نهاية الحفل أسماء الفائزين وتم تسليم الجوائز، وجاءت كالتالي:

- فئة أفضل إدارة عامة، حصدت الإدارة العامة لشئون مكتب الوزير المحافظ، المركز الأول كأفضل إدارة عامة، إضافة إلى مبلغ مالي بقيمة 15 ألف جنيه.

- فئة أفضل إدارة، حصلت إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة على المركز الأول، إضافة إلى مبلغ مالي قدره 10 آلاف جنيه، وحصل المركز التكنولوجي بحي شرق سوهاج على المركز الثاني، وجائزة مالية قدرها 7 آلاف جنيه.

- فئة أفضل موظف، حصل على المركز الأول، عاطف محمد أحمد، بديوان عام المحافظة، وتسلم شهادة تقدير وجائزة مالية بقيمة 5 آلاف جنيه.

- فئة أفضل عامل، حصل على المركز الأول السائق، أحمد رجب مصطفى، السائق بديوان عام المحافظة، وتسلم شهادة تقدير، ومبلغ مالي بقيمة 5 آلاف جنيه.