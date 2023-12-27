جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في محافظة مطروح.. تنطلق 13 يناير

أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح عمرو شحاتة عن تعميم جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في محافظة مطروح علي جميع الإدارات التعليمية في نطاق محافظة مطروح بدءاً من إدارة الحمام التعليمية، مروراً بإدارات العلمين، والضبعة، ومرسى مطروح، والنجيلة، وسيدي براني، والسلوم، إضافة إلى إدارة سيوة التعليمية.

مواعيد امتحانات الصف الثالث الإعدادي

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم، لـ«الوطن»، إنه حسب مواعيد امتحانات الصف الثالث الإعدادي، تنطلق الاختبارات في 13 يناير 2024، وتستمر لمدة 6 أيام تنتهي في 18 من نفس الشهر.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي

وتنشر «الوطن» جدول امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة مطروح، ويضم جميع المواد التي سيُجرى بها الامتحانات خلال الفصل الدراسي الأول، وتاريخ اختبار كل مادة، وهي كالتالي:

- يوم 13 يناير 2024.. امتحان اللغة العربية والخط والإملاء.

- يوم 14 يناير 2024.. الهندسة والتربية الفنية.

- يوم 15 يناير 2024.. امتحان مادتي الجبر والإحصاء والكمبيوتر.

- يوم 16 يناير 2024.. مادة العلوم.

- يوم 17 يناير 2024.. مادتي اللغة الإنجليزية والتربية الدينية.

- يوم 18 يناير 2024.. مادة الدراسات الاجتماعية.