خبير سياسي: الاستقطاب الدولي أثر سلبا على تعامل العالم مع خطر الأوبئة

قال الدكتور أحمد السيد أحمد، الخبير السياسي المتخصص في العلاقات الدولية، إن الاستقطاب الدولي أثر سلبا على طريقة تعامل العالم مع خطر الأوبئة، فالأوبئة تضرب كل الدول دون تمييز، وبالتالي لابد من العمل الجماعي للقضاء عليها.

التعاون الدولي لمواجهة الأوبئة

وأضاف خبير العلاقات الدولية، خلال مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج «مطروح للنقاش» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنه بدلا من التعاون الدولي لمواجهة الأوبئة تم استغلالها سياسيا، ورأينا في جائحة كورونا اتهامات أمريكية للصين بأنها متسببة فيه.

الولايات المتحدة تسعى لفرض عقوبات على الصين

وتابع أن الولايات المتحدة أطلقت على كورونا «الفيروس الصيني» وسعت لفرض عقوبات على الصين، إضافة إلى استغلال اللقاحات كسلاح لمعاقبة الدول، وانتقاء الدول التي سيصل إليها اللقاح أولا.

وأوضح أن الولايات المتحدة استخدمت فزاعات مثل «روسيفوبيا» و«صينوفوبيا» لرفع الإنفاق العالمي في السلاح، وأن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، كان يحول مصانع السيارات إلى أجهزة أكسجين، كل ذلك أثر على الإنفاق على القطاع الصحي في العالم.