3 خدمات إلكترونية لحظية تعمل في عطلة البنوك خلال رأس السنة

حدّد البنك المركزي المصري، يوم الاثنين المقبل، الذي يتزامن مع رأس السنة الميلادية، عطلة رسمية في البنوك الحكومية والخاصة العاملة في القطاع المصرفي، وبناء على ذلك، تتعطل الخدمات البنكية المباشرة من خلال التواصل مع خدمة العملاء في هذا اليوم، مثل يومي الجمعة والسبت.

تستعرض «الوطن» في السطور التالية، خدمات إلكترونية لحظية تعمل في يوم رأس السنة والعطلات الرسمية أيضًا.

3 خدمات بنكية إلكترونية تعمل يوم العطلة الرسمية

أتاحت البنوك خدمات إلكترونية تعمل على مدار الساعة، وهي الأبلكيشن البنكي الخاص بكل بنك، والذي يعمل إلكترونيًا في خدمات التحويل النقدي العاجل، وسداد الفواتير الخاصة بالخدمات، سواء كانت اتصالات أو كهرباء أو المياه.

تطبيق إنستا باي

وتشرح «الوطن» الخدمة الإلكترونية الثانية التي تعمل أيضًا على مدار الساعة، وفي مقدمتها تطبيق «إنستا باي»، التابع للبنك المركزي وهو تطبيق المعاملات اللحظية البنكية، الذي يعمل في كافة الخدمات العاجلة للتحويل أو سداد الفواتير، أو شراء السلع من داخل البلاد، ومن خارجها.

ماكينات الصراف الآلي

وتكون الخدمة البنكية الإلكترونية التي تعمل على مدار الساعة سواء في أيام العطلات الرسمية أو غيرها، خدمة ماكينات الصراف الآلي الـ«ATM»، التي تعمل في عملية السحب والتحويل النقدي للأموال وسداد الفواتير، وهي تقدم خدمة هامة وهي السحب النقدي لمن يحتاج النقود بشكل عاجل، وتوفر وقت الذهاب إلى البنوك والانتظار لأوقات طويلة، فهي تساهم في توفير الوقت والجهد.