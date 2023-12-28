«أغنية الموت» تسدل الستار على حياة جندي إسرائيلي شارك في مسابقة شهيرة

نجحت الفصائل الفلسطينية في قتل جندي إسرائيلي بقطاع غزة، بعد أسابيع قليلة من خضوعه لاختبار الأداء في مسابقة «النجم التالي» الشعبية في البلاد بأغنية عن الموت.

مَن هو الجندي المقتول؟

وذكرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» أن النقيب الاحتياطي شاؤول غرينغليك (26 عاما)، من رعنانا، وهو عضو في الكتيبة 931 التابعة للواء ناحال، قُتل الاثنين الماضي في الجزء الشمالي من الجيب خلال معركة مع المسلحين.

كلمات أغنية تنبأت بالموت

وظهر الملازم آنذاك بزيه العسكري الشهر الماضي ليغني أغنية «Blind Bat» التي كتبها حنان بن آري، بحسب مقطع فيديو نشره موقع Clash Report، ويقول في الأغنية «أعطني القوة لأجد الشجاعة في داخلي، لأرى علامة، لأنه حتى الطفل الذي كان بداخلي مات منذ بعض الوقت»، وقد غنى غرينغليك باللغة العبرية على القناة 12 العبرية قائلا: «أنا خفاش أعمى يصرخ بحياتي في الظلام، أنا نايم لكن قلبي مستيقظ فأنا مدمن فرح وأكتب بالليل أغنية تصفيني من الحزن وينفد مني الهواء».

عام الطموحات ينقلب بكابوس

ونشر الجندي لاحقًا على حساب فيسبوك مغلق منذ ذلك الحين أنه تصور أن عام 2023 سيكون عام «تحقيق الطموحات والأحلام» مضيفا: «أتمنى أن تمر هذه الفترة وأن تمر بسرعة أعدكم بمواصلة القتال من أجل هذا البلد الذي أحبه وأيضاً من أجل أحلامي في المستقبل». كتب: «في الوقت الحالي، هناك شيء واحد فقط في ذهني وهو مواصلة القتال في الظلام حتى نرى الضوء مع انتهاء عمليات البث للموسم المقبل».

«النجم التالي»، المسمى «هكوخاف هابا» باللغة العبرية، هي مسابقة غنائية تفاعلية لتلفزيون الواقع أنشأتها مجموعة كيشيت الإعلامية وتبث على القناة 12.