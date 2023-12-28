اللجنة العليا لمشروع «صحتهم مستقبلهم» تناقش تطبيق المبادرة في 5 مدارس جديدة

عقد المهندس رجب السعيد جبر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا اجتماعاً للجنة التنسيقية العليا لمشروع «صحتهم مستقبلهم»، والذي يهدف لرفع الوعي البيئي والمائي والصحي لدى تلاميذ المدارس الابتدائية الحكومية.

تنفيذ أنشطة مشروع صحتهم مستقبلهم

وناقش الإجتماع تنفيذ أنشطة المشروع بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم والممول من اليونيسف والذي يستهدف 150 مدرسة بعدد 5 مراكز خلال الترم الأول ثم تناول الاجتماع أعمال المرحلة المقبلة للمشروع بزيادة عدد الإدارات التعليمية المستهدفة، وكذلك زيادة عدد التلاميذ على مدار العام الدراسي الحالي.

استمرار نشر رسائل التوعية بكافة مدارس المحافظة

وأوضح السيد وكيل وزارة التربية والتعليم أن التعاون مع الشركة خلال الفترات السابقة جاء مثمراً على كافة النواحي، بما يعود بالنفع على كافة التلاميذ بالمدارس، مؤكداً على أن المديرية ستعمل على استمرار نشر رسائل التوعية بشكل مستمر وبكافة المدارس بالمحافظة.

كما أكد إيهاب عبد العزيز، مدير برنامج المياه والإصحاح البيئي باليونيسف، أنه سيتم تنفيذ أنشطة المشروع لنشر عدد من الرسائل التوعوية حول ست مراحل وهي: ترشيد استهلاك مياه الشرب، الاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، التغذية الصحية السليمة، النظافة العامة، النظافة الشخصية، والتغيرات المناخية، وذلك من خلال عدة محاور منها: تفعيل دور الإذاعة المدرسية في طابور الصباح، تنفيذ ندوات توعية داخل الفصول، تنفيذ ورش رسم وتلوين حول السلوكيات الإيجابية والسلبية، وتنفيذ الأنشطة التفاعلية، بالإضافة إلى المعسكرات التي تقيمها المدرسة مثل الحفاظ على دورات المياه والنظافة العامة للمدرسة وزراعة الأشجار.

يذكر أنه حتى الآن تم تنفيذ المشروع في 750 مدرسة ابتدائية حكومية بمحافظة المنيا.