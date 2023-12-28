ضبط 5 متهمين بتزوير المحررات الرسمية في القاهرة  

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة عن قيام 5 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، بتكوين تشكيل عصابي تحصص نشاطه الإجرامي في تزوير المحررات الرسمية والعرفية، وتقليد الأختام الحكومية وترويجها نظير مبالغ مالية.

ضبط 5 أختام مزورة

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطهم وبحوزتهم 5 أختام منسوبة لجهات حكومية، وعدد 24 أكلاشيه منسوب لجهات حكومية وخاصة، بالإضافة إلى بعض المحررات والمستندات منسوب صدورها لهيئات حكومية «مزورة»، و5 هواتف محمولة، وجهاز حاسب آلي بمشتملاته.

وبفحص الأجهزة تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.