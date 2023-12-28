«الشباب» تُنظم دورات لاعتماد مدربي التثقيف المالي في الشرقية

تنظم وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، دورات لاعتماد مدربي التثقيف المالي للشباب العاملين بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية.

طرح آليات مبتكرة لنشر الوعي بالشمول المالي

يتضمن التدريب ثقل مهارات ومعارف المدربين بأهمية وبرامج التثقيف المالي، كاتجاه عالمي لدعم الأنشطة والمعاملات المالية للشباب، من خلال طرح مجموعة من الآليات المبتكرة لنشر الوعي بالشمول المالي، التي من شأنها اعتماد هؤلاء المدربين كمرحلة نهائية كمدربين للشمول والتثقيف المالي بمحافظتهم.

ومن جانبها، أكدت منال جمال وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، أنّ التثقيف المالي يقع ضمن أجندة عمل وزارة الشباب والرياضة لنشر الوعي لدى الشباب بأهمية التوجه العالمي، وأنّ التدريب خطوة لاحقة لمجموعة من التدريبات شملت هؤلاء المدربين بمحافظة الشرقية.

مشروع أندية البحث عن وظيفة

يذكر أنّ تدريب التثقيف المالي يأتي ضمن أنشطة بالتعاون بين وزارة الرياضة ومنظمة العمل الدولية، من خلال مشروع أندية البحث عن وظيفة المعروف بـ«مشروع آفاق»، كما يهدف للمساعدة في توفير فرص عمل لائقة للشباب من خلال البحث عن الفرص الحقيقية، والتعرف على متطلبات سوق العمل.