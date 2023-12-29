جداول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بجنوب سيناء.. تبدأ 13 يناير

أعلن محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، عن جدول امتحانات النظري الفصل الدراسي الأول 2023/ 2024 بمحافظة جنوب سيناء للصفين الأول والثاني الثانوي العام، وتبدأ 13 وحتى 24 يناير المقبل، للصف الأول الثانوي فترة صباحية، ومن 13 وحتى 22 يناير للصف الثاني الثانوي، الفترة المسائية.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي

تنشر «الوطن» جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الأول الثانوي، الفترة الصباحية، كالتالي:

- السبت 13 يناير: امتحان مادة اللغة العربية ومدة الامتحان 3 ساعات.

- الأحد 14 يناير: امتحان مادة الكيمياء ومدة الامتحان ساعة ونصف.

- الاثنين 15 يناير: امتحان مادة الجغرافيا ومدة الامتحان ساعة ونصف.

- الثلاثاء 16 يناير: امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية ومدة الامتحان ساعة ونصف.

- الأربعاء 17 يناير: امتحان مادة التاريخ ومدة الامتحان ساعة ونصف.

- الخميس 18 يناير: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى ومدة الامتحان ساعتين ونصف.

- الأحد 21 يناير: امتحان مادة الفيزياء ومدة الامتحان ساعة ونصف.

الأثنين 22 يناير: امتحان مادة الفلسفة والمنطق ومدة الامتحان ساعة ونصف.

الثلاثاء 23 يناير: امتحان مادة الرياضيات ومدة الامتحان 3 ساعات.

الأربعاء 24 يناير: امتحان مادة الأحياء ومدة الامتحان ساعة ونصف.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي

وجاء جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي العام، للفترة المسائية للفصل الدراسي الأول، كالتالي:

- السبت 13 يناير: امتحان مادة اللغة العربية ومدة الامتحان 3 ساعات لجميع الشعب.

- الأحد 14 يناير: امتحان مادة تطبيقات الرياضيات ومدة الامتحان ساعتان ونصف للشعبة العلمية، وامتحان مادة الجغرافيا ومدة الامتحان ساعتان للشعبة الأدبية.

- الاثنين 15 يناير: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى ومدة الامتحان 3 ساعات لجميع الشعب

- الثلاثاء 16 يناير: امتحان مادة جبر وتفاضل وحساب مثلثات ومدة الامتحان 3 ساعات للشعبة العلمية، وامتحان مادة رياضيات عامة ومدة الامتحان 3 ساعات للشعبة الأدبية.

الأربعاء 17 يناير: امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية ومدة الامتحان ساعة ونصف لجميع الشعب.

الخميس 18 يناير: امتحان مادة الفيزياء، ومدة الامتحان ساعتان للشعبة العلمية، وامتحان مادة التاريخ، ومدة الامتحان ساعتان للشعبة الأدبية

الأحد 21 يناير: امتحان مادة الأحياء، ومدة الامتحان ساعتان للشعبة العلمية، وامتحان مادة الفلسفة والمنطق ومدة الامتحان ساعتان للشعبة الأدبية

الاثنين 22 يناير: امتحان مادة الكيمياء، ومدة الامتحان ساعتان للشعبة العلمية، وامتحان مادة علم النفس والاجتماع ومدة الامتحان ساعتان للشعبة الأدبية.