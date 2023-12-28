جمال بيومي: تهجير فلسطيني عاش آلاف السنين على أرضه أضحوكة ووقاحة

قال السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية السابق، إن الأمر الملح فيما يحدث داخل قطاع غزة، هو ضرورة إنقاذ المدنيين بداخله، حيث أنهم لا يجدون حتى كوبًا من الماء، أو كوب من اللبن، كما نريد أن نوقف القصف العشوائي، وهدم البيوت على رؤوس أصحابها، مشيرًا الى أن فكرة تهجير فلسطيني عاش آلاف السنيين على أرضه، أضحوكة بها وقاحة غير مفهومة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»: «أنا كأنسان أقسم بأنني غير قادر على تحمل ما نراه من مآسي أمامنا، فما بالكم بالذين يعاصرون ويعيشون هذا، وبعد ذلك إيقاف إطلاق النار، وبعد دخول المعونات، نبدأ في الحدايث العاقل، ونشن مبادرات سلام حتى نكشف ستر اللذين يرفضون مبادرات السلام ولا يريدون أن يعيشوا بسلام».

وتابع: «حتى أن بعض أبناء الجاليات اليهودية فى أنحاء العالم بدأءوا يدركون أن هذة السياسة ليست فى صالح إسرائيل فى المستقبل، لا مستقبل دولة تعادى جميع الدول على حدودها وتعادى نحو نصف الشعب الذي يعيش معه على الأرض، وتحاول أن تهجره الى أين».

يريدون تهجير فلسطينيين

وأكمل: «الأضحوكة والأذكوبة أنهم يريدون تهجير فلسطينيين، وعاش الالاف السنيين هو وآبائه وأسرته على هذة الأرض ليأتى بدلًأ منه يهودى روسي أو يهودي أمريكي أو أوروبي، لا علاقه له ولا لأجداده بهذة الأرض، وبالتالى هى مسألة مآساوية بها قدر كبير من الوقاحة السياسية غير المفهومة».