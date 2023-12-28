وزارة الرياضة تتابع تدريب لاعبات برنامج «her world» للسلة في كفر الشيخ

استقبلت لاعبات برنامج المشروع القومي للموهوبين «her world»، لكرة السلة بمحافظة كفر الشيخ، فريق عمل الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، بوزارة الشباب والرياضة، لحضور تدريبهن على ملعب نادي ميت علوان، اليوم الخميس، لمتابعة نجاح البرنامج بالمحافظة، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وكيل الوزارة: برنامج «her world» يضم 30 لاعبة كرة سلة

ومن جانبه، أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنّ البرنامج يضم 30 لاعبة كرة سلة، ويتم تدريبهن بنادي ضباط الشرطة، مؤكداً أهمية دور الرياضة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لقدرة الألعاب الرياضية والأنشطة البدنية على تغيير الأفكار المسبقة والسلوكيات وكسر الحواجز، لافتاً أنّ رياضة كرة السلة تتمتع بخلق مساحة فريدة للتعاون مثل باقى الرياضات الجماعية، وتتجاوز كرة السلة الحدود والثقافات واللغات، حيث أنها بمثابة قوة موحدة لتقريب المشاركين من خلفيات مختلفة، وتمكينهم من التواصل، وبناء العلاقات مساهمةً في بناء السلام.

تدريبات برنامج «her world» بنادى ضباط الشرطة بكفر الشيخ

ويُقدم المركز تدريباته مرتين أسبوعياً بنادي ضباط الشرطة بكفر الشيخ، يومي الاثنين والخميس، بإشراف الدكتور عمرو الحداد، رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، كما جاءت زيارة الدكتورة غادة جمال، مدير الإدارة العامة للقاعدة الشعبية، والدكتور إسلام محمد، المشرف على مراكز اللياقة البدنية، وميرام محمد، ونيفين ممدوح، من الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، للتدريب، بحضور عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للرياضة والدكتور محمد غازي، مدير إدارة التنمية الرياضية، والتدريب بإشراف خبيري تدريب كرة السلة الدكتور فوزي حسيب، ومحمد فكري.