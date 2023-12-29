حكاية زوجين يعملان في ورشة لصيانة «التكاتك» بالمنوفية.. حب وكفاح

«آية» و«عبد الرحمن» بطلا قصة نموذجية لزوجين من أبناء محافظة المنوفية، قررا استكمال قصة حبهما على مدار 10 سنوات بالكفاح معا في مهنة «ميكانيكي توك توك»، واستطاعا اكتساب احترام الجميع في قريتهما كمشيش التابعة لمركز بيلا.

قصة كفاح زوجين في المنوفية

«بدأت الشغل مع زوجي بعد سنة من الزواج، وفتحنا ورشة ميكانيكي، ودايما هقف في ظهره وربنا هيرزقنا»، بهذه الكلمات تحدثت آية عبدالحميد شريف لـ«الوطن»، عن كفاحها مع زوجها من أجل أولادهما الاثنين، «مريم وسندس»، لتعليمهما أفضل تعليم، وتحقيق ما كانت تتمناه الأم لنفسها بالحصول على الكلية بعد تركها التعليم في المرحلة الإعدادية.

أوضحت آية، أنها تعمل من الصباح الباكر وحتى المساء، وأثناء العمل تذهب إلى المنزل لإعداد الطعام لزوجها وأولادها، مشيرة إلى أنها تعلمت كل أعمال الميكانيكا وأصبحت «صنايعية» في المجال، ويقصدها كل أصحاب «التوك توك» لعمل الصيانة لهم في مركز تلا.

عبدالرحمن: «زوجتي سند ليا والكلمات لا توفيها حقها»

وقال عبدالرحمن سوداني، لـ«الوطن»، إن زوجته خير معين له في العمل والحياة، ولا تتوانى عن فعل أي شيء يساعد الأسرة في حياة كريمة، مضيفا أن زوجته تعلمت كل تفاصيل المهنة وأصبحت محترفة، موجها لها كل التحية على مواقفها الكبيرة، «ربنا يخليها ليا، دايما سند وضهر ليا في أي وقت».