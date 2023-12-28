خدمات طبية لـ113 حالة في قافلة مجانية بكفر الشيخ

شهدت مستشفى كفر الشيخ الجامعي، قافلة طبية، ضمت جميع التخصصات، لإجراء الفحوصات وصرف العلاج بالمجان لـ113 شخصاً من أبناء محافظة كفر الشيخ، بالتنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة وجمعية الأورمان.

تقديم الخدمات الطبية لـ113 مريضاً بالمجان

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنّ جمعية الأورمان قامت بتنظيم قافلة طبية، بمستشفى كفر الشيخ الجامعي، لإجراء الكشف والتحاليل الطبية، والأشعة، وصرف العلاج بالمجان لـ113 شخصاً من الأسر الأولى بالرعاية، مؤكداً على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة، واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية، مشيداً بجهود جامعة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي، وما يُقدمه من دعم في مختلف التخصصات بالمستشفى الجامعي، فضلاً عن جهود جمعية الأورمان، في دعم الأسر الأولى بالرعاية، تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي.

وأشارت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ إلى أنّ تنظيم القافلة استهدفت المراكز والقري، بالتعاون والتنسيق مع مستشفى كفر الشيخ الجامعي واستهدفت الأسر الأولى بالرعاية.

إجراء جميع الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية بالمجان

واستهدفت القافلة «سنديون، والعزبة الكبيرة» بمركز فوه، وقرية «شباس الشهداء، ووالعزبة البيضاء، وعزبة البرنس» بمركز دسوق، وقرية «حامول السعيد، والعزبة السمرا» بمركز الحامول.