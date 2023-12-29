وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني: 150 ألف شخص نزحوا إلى الجنوب خلال 48 ساعة

قال الدكتور أحمد مجدلاني، وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، إنَّه رغم دقة بعض الإحصاءات عن الحرب في غزة، إلا أنها لا تعكس الواقع بشكل كامل، موضحًا: «الأمور متغيرة بشكل متسارع، وأغلب الإحصاءات هي مجرد تقديرات، حتى التي تتناول أعداد الشهداء لأن هناك آلاف الجثث لا تزال تحت الأنقاض ولا يُعرف تحديداً عدد الوفيات منهم وكذلك الجرحى».

وأضاف «مجدلاني»، في مداخلته الهاتفية ببرنامج «مساء dmc»، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنَّه لديهم أرقام أولية عن أعداد النازحين الصادرة عن مراكز الإيواء للنازحين الذين انتقلوا من شمال إلى جنوب قطاع غزة، لافتاً إلى نزوح نحو 150 ألف فلسطيني إلى الجنوب قرب رفح على مدار الـ 42 ساعة الماضية بسبب التهديدات الإسرائيلية لمخيمات «البريج» وغيره من المخيمات.

وتابع وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني: «محافظة رفح الفلسطينية عدد سكانها لم يكن يتجاوز 200 ألف فلسطيني، ولكن اليوم تزايد إلى ما يفوق مليون شخص بسبب مشكلة النازحين ومن اضطروا للهجرة أكثر من مرة ومن منطقة لأخرى، وسط وضع إنساني صعب للغاية أبرزه انهيار القطاع الصحي وأزمة غذائية وعدد الشاحنات التي تدخل إلى القطاع لا يتجاوز 20% مقارنة بأعدادها في الأيام قبل الحرب».

واستطرد «مجدلاني»: «الاحتياج ليس للمواد الغذائية والطبية والوقود فقط، إنما بسبب النزوح والهجرة صار هناك الاحتياج إلى الإيواء أشد مثل الخيام والأدوات المنزلية والفرش والأغطية، وهو ما لا يتناسب مع حجم ونوعية المساعدات التي تمر لداخل القطاع مع الأخذ في الاعتبار الاحتياجات المتزايدة لأهالي غزة وأزمة توفير الخيام مع تزايد أعداد النازحين وسط تعنت العدو الإسرائيلي، ولا نعلم حقيقة حتى الآن أعداد المفقودين، وهل هم في عداد الموتى أم بسجون الاحتلال».