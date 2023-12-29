يبدأ من 151 ألف جنيه.. تعرف على أرخص سعر للحج 2024

جاءت أسعار حج الجمعيات 2024 للبرامج الثلاثة للحج لموسم 1454 هجريا - 2024 ميلاديا، أقل كثيرا عن أسعار الحج السياحي والذي يبدأ من 216 ألف جنيه شامل التذاكر، في حين يبدأ أقل سعر للحج في حج التضامن أو حج الجمعيات الأهلية عند 151 ألف وفقا لما أعلنته الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

أسعار حج الجمعيات الأهلية

وشملت أسعار حج الجمعيات الأهلية 2024، والذي فاز به عدد 7500 مواطن من المتقدمين البالغ عددهم 23 ألف و400 متقدم، وذلك في قرعة إلكترونية أجرتها وزارة التضامن بالأمس، كالتالي:

- حج المستوى الأول الإقامة في فنادق 5 نجوم بساحة الحرم المكي يبلغ 235 ألف جنيه غير شامل تذاكر الطيران.

- حج المستوى الثاني الإقامة في فنادق تبعد 750 مترا من الحرم المكي يبلغ 168 ألف جنيه غير شامل تذاكر الطيران.

- حج المستوى الثالث الإقامة في فنادق تبعد 1400 متر من الحرم المكي يبلغ 151 ألف جنيه غير شامل تذاكر الطيران.

موعد سداد تكلفة الحج للفائزين بالقرعة

ووفقا لتصريحات أيمن عبدالموجود، مساعد وزيرة التضامن والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية للحج والعمرة، خلال إعلان القرعة الإلكترونية، فإنه بداية من الأحد المقبل الموافق 31 ديسمبر 2023، سيتم البدء في سداد تكلفة الحج في أحد البنوك الحكومية «بنك مصر - البنك الأهلي - بنك القاهرة - البريد المصري».