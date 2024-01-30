الاستعلام عن فواتير التليفون الأرضي بالاسم والرقم.. خطوات بسيطة

مع اقتراب موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي كل شهر، يبدأ الكثير من المواطنون في البحث عن كيفية الاستعلام عن فواتير التليفون الأرضي بالاسم والرقم، حتى يتمكنوا من معرفة قيمة الفاتورة المطلوبة لسدادها، حرصا منهم على عدم انقطاع الخدمة المرتبطة ارتباطا وثيقا بخدمة الإنترنت المنزلي، إذ أنه في حالة توقف الخط الأرضي عن العمل تتوقف خدمة النت على الفور، الأمر الذي يتجنبه الكثير من مستخدمي الإنترنت المنزلي، والذي أصبح من الأشياء الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها خلال السنوات القليلة الماضية.

وتحرص الشركة المصرية للاتصالات على إتاحة الفرصة للمواطنين المشتركين في خدمة التليفون الأرضي للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي الخاصة بالاسم والرقم إلكترونيا، دون أن يكون هناك حاجه للتوجه إلى السنترال التابع له المواطن لمعرفة قيمة الفاتورة، ونوضح من خلال هذا التقرير كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالاسم والرقم، بالإضافة إلى موعد دفع الفاتورة الشهرية، وفق ما تحدده الشركة المصرية للاتصالات، والتي جاءت كالتالي:

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

توفر الشركة المصرية للاتصالات عدة طرق للاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي الشهرية، ومن أبرز تلك الطرق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالشركة أو من خلال التطبيق الإلكتروني الذي يتم تحميله على الهاتف، سواء كان بنظام الأندرويد أو بنظام ios، فضلا عن إمكانية الاستعلام عن الفاتورة من خلال الخط الساخن للشركة المصرية للاتصالات على الرقم 111 من التليفون الأرضي.

الاستعلام عن فواتير التليفون الأرضي بالاسم والرقم

وعن كيفية الاستعلام عن فواتير التليفون الأرضي بالاسم والرقم، فيتم الاستعلام عنها من خلال الموقع الإلكتروني بالخطوات التالية:

- يقوم المشترك الراغب في معرفة قيمة فاتورة التليفون الأرضي الخاصة به بالدخول إلى الموقع الإلكتروني للشركة المصرية للاتصالات من خلال محرك البحث «جوجل»، أو بالدخول مباشرة إلى الرابط من هنــــــا.

- وتظهر بعدها الصفحة الرئيسية التي تتضمن عدد من الخدمات التي يقدمها الموقع الإلكتروني، ليتم اختيار الأيقونة الخاصة بخدمات التليفون الأرضي بالضغط على «دفع فاتورة التليفون الأرضي».

- وفي حالة الرغبة في الاستعلام عن الفاتورة بالتليفون يتم إدخال كود المحافظة، ورقم الهاتف المراد الاستعلام عن قيمة فاتورته، ثم الضغط على استعلام، لتظهر بيانات اسم صاحب الخط وقيمة الفاتورة المراد دفعها.

- وفي حالة الرغبة في الاستعلام عن الفاتورة برقم الحساب، يتم الضغط على تلك الأيقونة، ثم يتم إدخال رقم الحساب والضغط على «اظهر الفواتير»، لتظهر بيانات الحساب مضاف إليها قيمة الفاتورة الشهرية المراد دفعها.

دفع فاتورة التليفون الأرضي

وتتيح الشركة المصرية للاتصالات للمشتركين الراغبين في دفع فاتورة التليفون الأرضي إلكترونيا عبر الموقع الرسمي الخاص بها، وجاءت خطوات السداد، كالتالي:

- يقوم الراغب في دفع فاتورة التليفون الأرضي باختيار الأيقونة الخاصة بالسداد، بالضغط على «السداد الإلكتروني».

- وبعد ذلك يتم إدخال بعض البيانات الخاصة بالبطاقة البنكية التي يرغب العميل في دفع قيمة الفاتورة بها، وتتمثل تلك البيانات في «الاسم الموجود على البطاقة البنكية، رقم البطاقة البنكية، عام انتهاء البطاقة المدون عليها، شهر انتهاء البطاقة، الرقم السري الموجود خلف البطاقة المكون من 3 أرقام»، ثم يتم الضغط على دفع، ثم يتم التواصل مع البنك للتأكد من بيانات الحسابات، وبعدها يتم سحب المبلغ المحدد بقيمة فاتورة التليفون.

طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي

وهناك العديد من الطرق الأخرى التي يمكن دفع الفاتورة من خلالها والتي توفرها الشركة المصرية للاتصالات، إذ يمكن دفع الفاتورة من خلال تطبيق «my we»، كما يمكن دفعها أيضا من خلال منافذ شركات التحصيل الإلكتروني مثل «فوري، مصاري، أمان، وغيرها من الشركات الأخرى».