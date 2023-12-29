نائب بـ«الشيوخ»: مقترح مصر لوقف الأزمة في غزة يؤكد دورنا المحوري لدعم القضية

أكد النائب محمد البدري عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن المقترح المصري لوقف الحرب في غزة، في محاولة مصرية لتقريب وجهات نظر جميع الأطراف، يعكس حرص الدولة المصرية قيادة وشعبا على حقن الدماء والتوقف عن إهدار مزيدا من أرواح المدنيين العزل، بالإضافة إلى منع توسع الصراع في المنطقة.

دبلوماسية مصر وقرار وقف الحرب

وأضاف «البدري»، في تصريحات له اليوم، أن القرار يؤكد دور مصر المحوري في منطقتها، خاصة أنها كانت ولا تزال الداعم الأول للقضية الفلسطينية وحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على حدود يونيه 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مستنكرا ما قامت به قوات الاحتلال من اعتداءات غاشمة على الفلسطينيين والتي تجاوزت وانتهكت كل القوانين والمواثيق والأعراف الدولية.

وتابع: «نثق في أن الدبلوماسية المصرية ستنجح في الوصول لاتفاق بوقف الحرب في غزة»، مشيدا بما قامت به الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ بدء الحرب الأخيرة على أهالي القطاع، والتي نجحت في حشد الرأي العام العالمي تجاه القضية والتعاطف معها ورفض ما تقوم به دولة الاحتلال.

الوجه الحقيقي لدولة الاحتلال

وقال عضو مجلس الشيوخ، إنّ الحرب الأخيرة على أهالي غزة، كشفت للعالم الوجه الحقيقي لدولة الاحتلال وما ترتكبه من جرائم حرب بحق المدنيين، لافتا إلى أن المجتمع الدولي أصبح ينظر إلى القضية بنظرة أخرى، خاصة بعد دعم بعض الدول الكبرى لما تقوم به من اعتداءات وحشية تجاوزت بها مبدأ حق الدفاع عن النفس.