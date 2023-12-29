حركة تجارية نشطة بميناء دمياط البحري خلال 24 ساعة.. تفاصيل الصادرات والواردات

شهد ميناء دمياط البحري، حركة تجارية نشطة، إذ استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية عدد 4 سفن، بينما غادر عدد 5 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة، وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 23046 طنا تشمل 1537 طن أسمنت معبأ و2000 طن مولاس و11143 طن يوريا و790 طن ملح معبأ و7576 طن بضائع متنوعة.

حركة الوارد من البضائع العامة

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 37914 طنا تشمل 13952 طن قمح و3000 طن كسب صويا و1350 طن خردة و2350 طن زيت طعام و1307 أطنان خشب زان و8210 أطنان ذرة و2348 طن حديد و1730 طن فول صويا و3000 طن فول و2001 رأس ماشية «عجول تسمين» بإجمالي وزن 667 طنا.

رصيد صومعة الحبوب

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 469 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 124 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3274 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 131510 أطنان، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 278165 طنًا، كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2658 طن قمح متجهة إلى صوامع شبرا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5170 شاحنة.