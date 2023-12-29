رفع 1600 طن قمامة و350 طن أتربة من شوارع ومدن الدقهلية

أعلنت محافظة الدقهلية عن رفع 1600 طن قمامة و350 طن أتربة و2000 طن مخلفات صلبة و2800 طن ناتج تطهير من المنطقة المركزية وعلى الطرق السريعة نطاق الوحدات للمراكز والمدن الواقعة عليها، إذ قامت برفعها نحو 11 وحدة محلية.

حملات رفع قمامة بالدقهلية

وأشارت محافظة الدقهلية إلى أن حملات رفع القمامة جاءت في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تلبية مطالب واحتياجات المواطنين في كل القطاعات الخدمية بالمحافظات.

وأضافت محافظة الدقهلية أن المراكز المشاركة في الحملات هي «طلخا وبلقاس والسنبلاوين وحي شرق وحي غرب وشربين»، بمشاركة 11 وحدة محلية ومعدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة وضواحيها.

رفع كفاءة الطرق السريعة

وأوضح محمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة، أن الحملة تم تنفيذها من قبل التنسيق مع رؤساء المراكز والمسؤولين، وجميع قطاعات المنطقة المركزية نطاق أحياء شرق وغرب ومركز المنصورة.

وأضاف أن الأعمال جاءت في الشوارع والميادين والحدائق بقطاعات المنطقة، ورفع كفاءة الطرق السريعة المستهدفة في أعمال الحملة، والنظافة العامة بالطريق الدائري بداية من كوبري الجامعة حتى كوبري سندوب وتم رفع الأتربة والمخلفات الصلبة من طريق المنصورة السنبلاوين.