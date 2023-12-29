أرخص عمرة في مصر بـ 17 ألف جنيه.. تفاصيل البرامج الأقل مدة وتكلفة

حققت وزارة السياحة والآثار، بالتعاون مع عدد من شركات السياحة، رغبة الآلاف من المصريين الراغبين في أداء فريضة العمرة، باتخاذ قرارات متعلقة بتوقيت العمرة وأسعار برامجها، إلى جانب اعتماد الاشتراطات والمعايير المصرية الخاصة بتقييم الفنادق البيئية.

إجراءات مهمة من وزارة السياحة بشأن العمرة

قرارات عديدة اتخذتها وزارة السياحة، لتزف من خلالها بشرى سارة للراغبين في أداء العمرة، وفق بيان لها، وهي كالآتي:

- اعتماد الاشتراطات والمعايير المصرية الخاصة بتقييم الفنادق البيئية.

- انتهاء رحلات العمرة بالنسبة للمصريين نهاية شهر شوال من العام الهجري 1445، وذلك للمرة الأولى.

- إصدار قرارات وزارية بترخيص تشغيل 7 منشآت فندقية جديدة، بعدد من المحافظات السياحية.

- رفع عدد الغرف الفندقية بنحو 4000 غرفة فندقية، خلال الفترة من يونيو 2022 ويونيو 2023.

- الانتهاء من ترخيص 30 مطعمًا سياحيًا بعدد من المحافظات السياحية.

- تقنين أوضاع 12 مركز سفاري جبلي، بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر.

- شهدت الفترة من يونيو 2022 حتى ديسمبر 2023 حصول 264 منشأة فندقية على شهادات الاستدامة البيئية.

- حصول 44 مركز غوص ويخت سفاري، بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر على شهادة الزعانف الخضراء.

سعر أرخص برنامج عمرة

وبشأن أسعار البرامج، زف أيضًا أيمن كامل، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، بشرى للراغبين في أداء العمرة، وتفاصيلها كالآتي:

- بدء عدد من شركات السياحة تنفيذ برامج العمرة الأقل مدة وتكلفة.

- أقل تكلفة عمرة حاليا برنامج «عمرة الترانزيت».

- سعر برنامج عمرة الترانزيت يبلغ حاليا نحو 17 ألفا و500 جنيه

- تبلغ مدة لبرنامج «عمرة الترانزيت» 4 ليالي.

- المعتمر يقيم خلال برنامج «عمرة الترانزيت» 3 ليال في مكة، وليلة واحدة في المدينة المنورة

- الإقامة في برنامج «عمرة الترانزيت» بفنادق 3 نجوم.

- من خلال برنامج «عمرة الترانزيت» يسافر المواطن من مصر إلى دولة أخرى، غالبًا ما تكون الأردن، على أن تكون السعودية محطة ترانزيت خلال تلك الرحلة

- السفر لمدة 96 ساعة فقط.

- يمنح المسافر عبر برنامج «عمرة الترانزيت» تأشيرة مرور للسعودية تسمح لحاملها خلال فترة الـ4 أيام، التي يقيمها كترانزيت بالسعودية بأداء مناسك العمرة.