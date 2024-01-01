عبادات مستحبة في العام الجديد.. واظب عليها وجدد النية

كل يوم يستيقظ فيه العبد يعد فرصة للتوبة ومراجعة النفس واغتنام الحسنات بفعل العبادات المستحبة، ويستعرض هذا التقرير عددا من هذه العبادات التي يستحب فعلها سواء في بداية العام الجديد أو في كل وقت.

عبادات مستحبة لاستقبال العام الجديد

قال الدكتور إبراهيم رضا، من علماء الأزهر الشريف، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه يستحب أن يحرص العبد على اتباع بعض العبادات، سواء في بداية العام الجديد أو في أي وقت، موضحا أن الدعاء والاستغفار هما أفضل العبادات التي يستحب أن يحرص عليها العبد، والإكثار من الاستغفار بنية أن يغفر الله سبحانه وتعالى ذنوبه الماضية التي ارتكبها العبد، أما عن الدعاء فهناك العديد من الأدعية التي يمكن ترديدها.

ولفت إلى أنه على العبد أن يراجع نفسه وحساباته، ويدرك فيما أصاب وفيما أخطأ، ويجدد النية بألا يكرر الخطأ أو الذنب مرة أخرى، ويعمل على الإكثار من الصواب، واتباع أوامر الله سبحانه وتعالى، فالعام الجديد هو فرصة للتوبة من كل ذنب أو معصية بحسب تعبيره.

والجدير بالذكر، أن دار الإفتاء المصرية كانت قد نشرت في أحد منشورتها عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك، عددا من الأدعية التي يستحب أن يرددها العبد ضمن دعاء العام الجديد ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

- اللهم إني استودعتك عاما مضى من عمري فاغفر لي ما كان فيه واكتب لي الخير وبارك لي في هذا العام واجعله عاما أجمل مما مضى، وبداية لأجمل الأقدار.

- اللهم مع بداية العام الجديد اكتب لنا الخير فيه واجعله ختاما لأحزاننا وبداية لحياة جديدة مليئة بالسعادة.

- اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همي ولا مبلغ علمي واحفظني من كل شر.