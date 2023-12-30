«العربي الديمقراطي»: مقترح مصر لوقف إطلاق النار في غزة يهدف إلى إدخال المساعدات

قال الدكتور محمد أبوالعلا رئيس «الحزب العربي الديمقراطي الناصري»، إن مصر لها دور رئيسي في حماية الفلسطينيين، وبذلت جهدا كبيرا في توصيل الغذاء والمساعدات إلى الأشقاء في غزة، لافتا إلى أن أكثر من 70% من المساعدات التي تصل فلسطين، من مصر.

الموقف المصري يمنع تهجير الفلسطينيين

أوضح «أبوالعلا» لـ«الوطن»، أن الدولة المصرية تقدم المساعدات إلى غزة، من خلال معبر رفح، وأعلنت مبكرا رفضها للحرب الإسرائيلية على غزة، ولولا الموقف المصري لتمكن الإسرائيليون من تهجير أهالي غزة، لافتا إلى أن الرئيس السيسي ما زال داعما للقضية ونحن جميعا من خلفه.

المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار في غزة

أكد رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري، أن المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار في غزة تهدف أيضا إلى إدخال المساعدات بشكل مكثف وتنفيذ صفقات لتبادل الأسرى، وسط وقف تام لإطلاق النار والأعمال العسكرية من الجانبين، مشيرا إلى أن الدولة المصرية قدمت وما زالت تقدم جهودا غير مسبوقة من أجل القضية الفلسطينية، وأبرزها موقف السماح بخروج مزودجي الجنسية مقابل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.