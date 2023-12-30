«الطاقة الذرية» تنشر حصاد 2023.. أنشطة تطبيقية في الطب والهندسة والزراعة

أعلن الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية حصاد أنشطة الهيئة خلال عام 2023، مشيرا إلى أنها تمثل المدرسة العلمية للعلوم والأبحاث النووية في مصر، وتزخر وتفخر بعلمائها وإدارييها وجميع العاملين بها والذين قاموا بمجهود متميز خلال عام 2023 في المجالات المختلفة لخدمة المجتمع المصري والتعاون المحلي والإقليمي والدولي، بالإضافة لأنشطة التدريب لطلبة الجامعات المصرية.

وتأمل الهيئة امتداد هذا النشاط خلال الأعوام القادمة مع ضرورة وأهمية دعم الدولة بتوفير الكوادر الشابة والدعم للعاملين بالهيئة للحفاظ على كوادر الهيئة ولضمان استمرارية أنشطتها خلال الأعوام القادمة.

حصاد أنشطة هيئة الطاقة الذرية خلال 2023

وجاء حصاد هيئة الطاقة الذرية خلال 2023 كالتالي:

تعاون الهيئة مع الجامعات والمعاهد البحثية بهدف استحداث برامج جديدة لتأهيل الخريجين لسوق العمل في المجال النووي والإشعاعي لخدمة البرنامج النووي المصري وهي كالتالي.

- يناير 2023: بروتوكول للتعاون مع جامعة الاسكندرية

- يناير 2023: بروتوكول تعاون مع جامعة عين شمس

- يوليو 2023: بروتوكول تعاون مع كلية الهندسة بالجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات بالمقطم

- يوليو 2023: بروتوكول تعاون مع المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية

- يوليو 2023: بروتوكول تعاون مع معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بالهرم

- يوليو 2023: بروتوكول تعاون مع المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بطنطا

- يوليو 2023: بروتوكول تعاون مع المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكفر الشيخ.

الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية المختلفة

وتقود هيئة الطاقة الذرية المصرية قاطرة البحث العلمي والتطبيقات العملية لخدمة المجتمع في مجالات العلوم النووية والاستخدامات السلمية للطاقة الذرية المختلفة، وذلك عن طريق البنية التحتية للبحوث النووية المتمثلة في مفاعل مصر البحثي الثاني والسيكلترون الإلكتروني ووحدات التشعيع الجامي والمعامل المركزية ومعامل البحوث بمراكزها النووية الأربعة والتي تشمل مركز البحوث النووية ومركز المعامل الحارة بأنشاص ومركزي بحوث وتكنولوجيا الإشعاع ومركز بحوث الأمان النووي والإشعاعي بمدينة نصر.

كما تقوم الهيئة بأنشطة تطبيقية في مجالات الطب، الهندسة، الزراعة، العلوم، الصناعة، وهي تغطي إنتاج النظائر المشعة على المستوى المحلي كما تسعى للتصدير، وتقوم بتشعيع الأغذية والمنتجات المصرية بوحدات التشعيع لخدمة أغراض تصدير المنتجات المصرية وزيادة الدخل القومي.