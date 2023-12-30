«شعبة الجلود بالغرفة التجارية»: لدينا وفرة في المنتجات بالأسواق

أكد محمد مهران، رئيس شعبة الجلود في الغرفة التجارية بالقاهرة، توافر الكثير من منتجات الجلود في الأسواق بشكل كبير، مشيرا إلى أن ذلك جاء بشكل أكبر قليلا من المطلوب عليه، الأمر الذي أثر بدوره على استقرار أسعار الجلود في الأسواق دون زيادة.

محمد مهران: لدينا وفرة في المنتجات بالأسواق

وأضاف «مهران»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه بالرغم من زيادة أسعار الكيماويات والمنظفات المستخدمة في دباغة الجلود محليا، فإن أسعار الجلود لم تزيد بالشكل المتعارف عليه أو المواكب لزيادة المنظفات، نظرا لوجود كميات كبرى من الجلود في الأسواق.

وأوضح رئيس شعبة الجلود في الغرفة التجارية بالقاهرة، أن سعر القدم مكعب من الجلد لم يزد سعره في السوق، بالرغم من حالة التضخم العالمية التي شهدها العالم، لافتا إلى أنه بالنسبة للتصدير فيتوقف المعروض منه على الطلب عليه في السوق العالمي.

وقال رئيس الشعبة، إن سعر القدم المكعب لم يرتفع سعره بالشكل الذي زاد به باقي المنتجات في الأسواق؛ خاصة أن الطلب على الجلود لا يزال ضعيفا، في حين تستهدف الشعبة تصدير ما يقارب الـ50% من الجلود خارج مصر، في حين تبقي 50% من الجلود للسوق المحلي ولتحقيق الاكتفاء الذاتي.