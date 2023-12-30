رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

سحب فيلم البعبع لأمير كرارة من السينمات بعد تذيله الإيرادات

كتب:

بسمة شطا
11:19 ص | السبت 30 ديسمبر 2023
فيلم البعبع

فيلم البعبع

كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي عن سحب فيلم البعبع للفنان أمير كرارة من دور العرض السينمائية يوم أمس الجمعة الموافق 29 ديسمبر بعد تذيله قائمة الإيرادات وتحقيقه مبالغ ضعيفة للغاية.

سحب فيلم البعبع من دور العرض 

وتستمر دور العرض السينمائية في عرض عدد آخر من الأفلام من بينهم فيلم أبو نسب للفنان محمد إمام وياسمين صبري وشماريخ للفنان آسر ياسين وأمينة خليل وكارت شحن لمحمد ثروت ووش في وش لمحمد ممدوح وأمينة خليل والعميل صفر لأكرم حسني وفوي فوي فوي لمحمد فراج وغيرهم.

يذكر أن فيلم البعبع شارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم أمير كرارة وياسمين صبري وباسم سمرة ومحمد عبد الرحمن توتا ومحمد أنور وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي.

اقرأ المزيد:

فيلم «البعبع» لأمير كرارة يحقق إيرادات ضعيفة في دور العرض

فيلم «البعبع» لـ أمير كرارة مهدد بالسحب من دور العرض.. كم بلغت الإيرادات؟

فيلم البعبع مهدد بالسحب من دور العرض.. تذيل الإيرادات اليومية

فيلم «البعبع» لأمير كرارة يحقق 436 جنيها أمس ويتذيل قائمة الإيرادات
بقلم بسمة شطا