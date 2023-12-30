سحب فيلم البعبع لأمير كرارة من السينمات بعد تذيله الإيرادات

كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي عن سحب فيلم البعبع للفنان أمير كرارة من دور العرض السينمائية يوم أمس الجمعة الموافق 29 ديسمبر بعد تذيله قائمة الإيرادات وتحقيقه مبالغ ضعيفة للغاية.

سحب فيلم البعبع من دور العرض

وتستمر دور العرض السينمائية في عرض عدد آخر من الأفلام من بينهم فيلم أبو نسب للفنان محمد إمام وياسمين صبري وشماريخ للفنان آسر ياسين وأمينة خليل وكارت شحن لمحمد ثروت ووش في وش لمحمد ممدوح وأمينة خليل والعميل صفر لأكرم حسني وفوي فوي فوي لمحمد فراج وغيرهم.

يذكر أن فيلم البعبع شارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم أمير كرارة وياسمين صبري وباسم سمرة ومحمد عبد الرحمن توتا ومحمد أنور وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي.