هل يحق للموظف أداء عمل آخر خلال مدة الإجازة؟.. قانوني يوضح

حدد قانون الخدمة المدنية، كل البنود التي تتعلق بإجازات الموظفين في مؤسسات الدولة المختلفة، وذلك للحفاظ على سير العمل داخل المؤسسة، وحدد القانون موقف الموظف حال الحصول على إجازة من أداء عمل للغير، ويوضح محمد عبد المجيد، الخبير القانوني في السطور التالية كيف نسق القانون هذا الأمر.

العمل خلال الإجازة

وقال «عبد المجيد» لـ«الوطن» إن المادة 56 من قانون الخدمة المدنية، تحظر بشكل مباشر على الموظف أن يؤدي عملاً للغير بأجر أو بدون أجر خلال مدة الإجازة، بغير ترخيص من السلطة المختصة.

ويعاقب على ذلك بحرمان من أجره عن مدة الإجازة، وذلك للحفاظ على حق المؤسسة في العمل، إذ أنه لا يجوز أن يأخذ العامل إجازة من عمله الأساسي، ويقوم بمهام العمل سواء كان بأجر أو دون، بغير ترخيص من السلطة المختصة، وذلك في إطار فلسفة القانون بتنسيق كل ما يتعلق بالإجازات لسير العمل خلال مدة الإجازة.

عقوبة العمل خلال الإجازة

ولفت محمد عبد المجيد، إلى أنه يحق للمؤسسة أن تسترد ما أعطته للعامل في حال اكتشافها أنه عمل للغير بأجر أو بدون أجر، خلال مدة الإجازة بغير ترخيص من السلطة المختصة، وذلك دون الإخلال بالمسؤولية التأديبية.