المصريون القدماء أول من احتفلوا برأس السنة.. «البط أكلة الأيام المنسية»

ساعات قليلة تفصل العالم عن استقبال عام جديد، وتبدأ معه الاحتفالات المختلفة في كل الدول بطرق متعددة، وكان المصريين القدماء أول من احتفلوا برأس السنة الجديدة بالخروج للمتنزهات والحدائق، وهو ما يوضحه أساتذة تاريخ خلال السطور التالية.

البط والأوز أكلة رأس السنة

يقول الدكتور إبراهيم الناقة، أستاذ التاريخ بجامعة الإسكندرية، لـ«الوطن»، إن المصريين القدماء احتفلوا برأس السنة، وأطلقوا عليه «ني يارؤ»، وتعني يوم الأنهار، ومع الوقت أصبح الاسم «نيروز»، والسنة عند قدماء المصريين كانت شمسية مرتبطة بالنجوم، مقسمة إلى 12 شهرا كل شهر 30 يوما، ثم يعقبها 5 أيام، وتقام فيها الاحتفالات، وشملت الاحتفالات بعيد رأس السنة عند قدماء المصريين صناعة الكعك والفطائر التي كانت تزين بالنقوش الدينية، ومن أكلاتهم المفضلة في عيد رأس السنة البط والأوز التي كان يتم شويها في المزارع، وكذلك الأسماك المجففة التي كانت تجهز خصيصا للعيد. ‏

الاحتفالات تستمر 5 أيام

ويضيف الدكتور عبد العزيز الفضالي، أستاذ التاريخ بجامعة مطروح، أن احتفالات الصريين القدماء كانت تستمر 5 أيام، وذلك خلال الفترة التي كانت دون تواريخ، وهو ما يطلق عليها الأيام المنسية بعد انتهاء كل عام شمسي، وكانوا يخرجون إلى الحدائق والمتنزهات والحقول، كما يزورون المقابر، حاملين معهم سلال الرحمة «طلعة القرافة» لإحياء ذكرى موتاهم كلما انقضى عام، ثم يكملون الاحتفالات من خلال الرقص والموسيقى والألعاب والمباريات المختلفة التي تفننوا في ابتكارها في ذلك الوقت.

الأصل التاريخي لعيد النيروز

ويتابع محمد السيد، مسؤول الوعي الأثري بآثار الإسكندرية، أن النيروز وعيد رأس السنة المصرية هو أول يوم في السنة الزراعية الجديدة، وجاءت كلمة «نيروز» من الكلمة القبطية «ني يارؤ» وتعني الأنهار، وذلك لأن هذا الوقت من العام هو موعد اكتمال موسم فيضان النيل سبب الحياة في مصر، ولأن الزراعة مرتبطة بشكل وثيق بالماء، فكانت تقام الاحتفالات بالفيضان واكتماله وبدء موسم جديد للزراعة الذي تم اعتباره رأس السنة الزراعية.