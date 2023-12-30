حصاد إنجازات مدينة صان الحجر في 2023.. رصف طرق وتوصيل مرافق

شهدت مدينة صان الحجر بمحافظة الشرقية تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية المختلفة خلال عام 2023، لخدمة أهالي المدينة والوحدات المحلية القروية التابعة لها، لتحسين الرؤية البصرية ورفع كفاءة الإنارة بالشوارع والطرق الرئيسية.

تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية

وأوضح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنه خلال عام 2023 تم تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار المحافظ إلى تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الإنارة بنسبة تنفيذ 100٪، وبتكلفة 598 ألف جنيه، وتطوير ورفع منظومة الإنارة وتوريد أعمدة وإنارة عامة بنسبه تنفيذ 100٪، وبتكلفة 680 ألف جنيه، وشراء صناديق قمامة بتكلفة 199 ألف جنيه، فضلاً عن استكمال وحدة مرور صان الحجر، وتوصيل المرافق بتكلفة 233 ألف جنيه بنسبة تنفيذ 95٪، واستكمال تجميل مدينة صان الحجر بتكلفة 129 ألف جنيه وشراء أجهزة إنذار بتكلفة 172 ألف جنيه.

حملات لإزالة الإشغالات

وتابع المحافظ، أنه لإعادة الانضباط بالشوارع والطرق الرئيسية، قامت رئاسة مدينة صان الحجر بتحرير 23 محضر ضد المتعديين على الطريق العام، من خلال شن الحملات المستمرة على مدار العام، بواقع 15 حملة إزالة، وأسفرت تلك الحملات عن رفع وإزالة 45 حالة إشغال طريق لإيجاد السيولة المرورية بالشوارع أمام حركة السيارات والمارة.

وأضاف، قامت رئاسة مدينة صان الحجر بتركيب بلاط الإنترلوك بإجمالي أطوال 1245 متر مربع بالشوارع الضيقة، والتي يصعب رصفها، كما تم رفع 4992 طن قمامة ومخلفات بمتوسط 16طن قمامه كما أنه جارى تنفيذ عدد 2 مشروع تجميل بطريق المسلمية وطريق الآثار، لتحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين لكسب ثقتهم ونيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذى.