«قمة العرب للطيران» تناقش دفع عجلة الابتكار والاستثمار والاستدامة

تحت شعار «استشراف مستقبل السفر» تنطلق فعاليات الدورة 11 من «قمة العرب للطيران» يومي 27 و28 فبراير 2024، وتهدف القمة السنوية، التي تنعقد بالتعاون مع هيئة رأس الخيمة للتنمية السياحية، بإمارة الشارقة بدولة الإمارات، إلى دفع عجلة الابتكار والاستثمار والاستدامة، وتعزيز تجربة العملاء، ومواكبة التطورات والمتغيرات التي تطرأ على هذا القطاع المهم.

ويشارك في القمة نخبة من قيادات قطاع الطيران المدني، وصنّاع القرار والخبراء والمبتكرين والإعلاميين والصحفيين المختصين بهذه القطاعات، لتبادل الرؤية والمعرفة للنهوض بالقطاع، الذي عاد من جديد ليحقق نجاحات كبيرة ويسهم في دفع عجلة التنمية بمختلف دول العالم.

كما تهدف قمة العرب للطيران 2024 لإقامة الشراكات الاستراتيجية الجديدة وإرساء معايير جديدة لمستقبل قطاع الطيران المدني والسفر إقليمياً وعالمياً، كذلك تقديم الرؤى المبتكرة حول الثورة الرقمية ودورها في إعادة صياغة هذا القطاع الحيوي مع التركيز على استخدام الذكاء الاصطناعية في قطاعات الطيران والسياحة لمواكبة كل المتغيرات.

وتسعى القمة للتركيز على التزام قطاعات الطيران المدني والسياحة بمستقبل أكثر استدامة من خلال تبني المعايير البيئية والاجتماعية المستدامة وحوكمة الشركات، والحد من الانبعاثات الكربونية الضارة، واعتماد وقود الطيران المستدام، للحد من التلوث، تنفيذا لتوجيهات قمة المناخ الأخيرة.

كما تناقش القمة التحديات التي تواجه قطاعات الطيران والسياحة العالمية مع التركيز على المنطقة العربية كقوة دافعة لتحقيق التنمية المستدامة المستهدفة.

وقال الرئيس التنفيذي للقمة تيرو تاسكيلا: «نسعى من خلال شراكتنا مع قمة العرب للطيران 2024 بلوغ آفاق جديدة كأعضاء فاعلين بقطاع الطيران المدني والسياحة، هذا التعاون يعتبر دليلاً ملموساً على التزام العاملين بقطاع الطيران المدني، ببناء علاقات متميزة، وتعزيز الابتكار، وترسيخ مكانة ناقلتنا كجزء رئيسي من هذا المجتمع، الذي نعيش فيه لنعيد معاً أمجاد مستقبل السفر المتميز».

ويتاح للمشاركين بالقمة هذا العام استكشاف أفضل الممارسات بقطاعات السياحة والطيران والمطارات من خلال مجموعة متنوعة من ورش العمل والجلسات المتميزة، وبحضور خبراء ومتخصصين من مختلف دول العالم للنهوض بهذا القطاع الحيوي.