الأفلام المصرية تحقق 3.5 مليون جنيه في السينمات خلال 24 ساعة

تواصل أفلام السينما المصرية تحقيق إيرادات في شباك التذاكر، حيث حققت الأفلام الـ8 المعروضة حاليا في دور العرض السينمائي إيرادات بلغت 3 ملايين و561 ألف جنيه، وذلك عن أمس الجمعة وفقا لتقرير الإيرادات اليومية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسئول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

يحافظ فيلم «أبو نسب» على التواجد في المركز الأول بقائمة الإيرادات اليومية للأسبوع الثاني على التوالي، محققا 2 مليون 523 ألف جنيه، ويليه في المركز الثاني فيلم «شماريخ» الذي حقق 808 ألف جنيه، والمركز الثالث من نصيب فيلم «كارت شحن» بـ 164 ألف جنيه.

«فوي فوي فوي» يتراجع إلى المركز السادس.. و«سنة أولى خطف» يتذيل قائمة الإيرادات

وجاء فيلم «العميل صفر» للمركز الرابع في شباك الإيرادات بـ 20.4 ألف جنيه، أما فيلم «وش في وش» جاء في المركز الخامس بـ 18 ألف جنيه، بينما تراجع فيلم «فوي فوي فوي» إلى المركز السادس محققا 14.9 ألف جنيه، وحقق فيلم «بلوموندو» 7.7 آلاف جنيه، بينما تذيل قائمة الإيرادات فيلم «سنة أولى خطف» بـ 3 آلاف جنيه.