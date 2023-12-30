تنفيذ 85% من وصلة سكك حديد «بطرة - بسنديلة» بطول 5 آلاف كيلومتر

أعلنت وزارة النقل، أنه جار الانتهاء من مشروع إنشاء وتنفيذ وصلة السكك الحديدية «بطرة - بسنديلة» بطول 5000 آلاف و250 كيلومترا، التي بلغت نسبة تنفيذها 85%، إذ ستسهم الوصلة في الربط بين محطة بطرة بخط «المنصورة - دمياط»، ومحطة بسنديلة بخط «شربين - قلين».

تسهيل انتقال المواطنين

أضافت الوزارة في تقرير، أن إنشاء الوصلة يأتي في إطار خطة وزارة النقل للتوسع في إنشاء خطوط السكك الحديدية، لتسهيل انتقال المواطنين بتوفير وسائل نقل سريعة وآمنة، كما أن إنشاء هذه الوصلة يسهم في توفير الوقت وزمن الرحلة للقادم من المنصورة لبلقاس وكفر الشيخ والعكس، وللقادم من كفر الشيخ حتى المنصورة، خاصة أنه يجري ازدواج خط «المنصورة - دمياط»، وتطوير نظم الإشارات لخط «طنطا - المنصورة - دمياط».

استمرار تطوير المنظومة

وفي سياق متصل، أكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، استمرار أعمال تطوير المنظومة على جميع الخطوط للوجهين البحري والقبلي من خلال تطوير نظام الإشارات وإنشاء كباري لإلغاء مزلقانات السكك الحديدية، فضلاً عن تطوير عربات القطارات لتقديم أفضل الخدمات لجمهور الركاب.