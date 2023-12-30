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خبير اقتصادي: «حافز» تحقق تواصلا بين القطاع الخاص والجهات متعددة الأطراف

كتب:

محمد عزالدين
07:19 م | السبت 30 ديسمبر 2023
الدكتور يسري الشرقاوي

الدكتور يسري الشرقاوي

كشف الدكتور يسري الشرقاوي، الخبير الاقتصادي ورئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أن وزارة التعاون الدولي تتعامل مع جهات دولية متعددة الأطراف أو حتى ثنائية الأطراف مثل البنك الدولي وبنك التنمية الإسلامي وبنك التنمية الأفريقي.

منصة «حافز»

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن وزارة التعاون الدولي عملت على إنشاء منصة تدعى «حافز» تحقق تواصلا بين القطاع الخاص المصري والجهات متعددة الأطراف.

وأكد أن الجهات ثنائية ومتعددة الأطراف تقدم دعماً مالياً ودعماً فنياً للقطاع الخاص على نحو مباشر عبر منصة حافز والحكومة تسهل عمل المنصة وتديرها.

الإجابة عن كل التساؤلات

وأردف الدكتور يسري الشرقاوي، الخبير الاقتصادي ورئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أنه أُدْخِل الذكاء الاصطناعي في المنصة حتى يمكنها الإجابة عن كافة التساؤلات التي يحتاجها المتعاملون معها.

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