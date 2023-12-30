خبير اقتصادي: الدولة جمعت بين القطاعين الخاص والأجنبي عن طريق «حافز» و«نوفي»

أكد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، يُعتبر في نهاية عام 2023 لاستعراض الخطة الاستراتيجية، وحركة التمويل التي تتم بين الدولة وشركائها في الخارج سواء مؤسسات دولية، أو صندوق النقد الدولي وانعاكسها على الوضع الاقتصادي في مصر.

الاستعراض الذي تقدمت به وزيرة التعاون الدولي

وأشار «بدرة» في مداخلة هاتفية عبر برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر قناة الحياة، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، اليوم السبت، إلى أن الاستعراض الذي تقدمت به وزيرة التعاون الدولي، مع الرئيس السيسي تحدثت فيه أن هناك 10.3 مليار جنيه والتي تقدر بحوالي 300 مليون دولار، دخلت مصر خلال الأربع سنوات الماضية.

المبلغ المالي دخل في صورة مشروعات استثمارية

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن المبلغ المالي دخل في صورة مشروعات استثمارية، وفي صورة تعاون مع شركائنا الأجانب، لافتًا إلى أنه يعد عبارة عن دعم مالي ودعم فني، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية أنشأت منصتين، منصة «حافز»، ومنصة «نوفي»، والدولة جمعت بين القطاعين الخاص والأجنبي عن طريق تلك المنصتين بحيث تكون حلقة وصل بينهما.