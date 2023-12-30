إزالة 5 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بالإسكندرية

أكد الدكتور نبيل الششتاوي، وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية أنة تنفيذًا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتصدي لظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وإزالة المخالفات في مهدها، وتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، والدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة.

إزالة 5 حالات تعد على الأراضي الزراعية

أشار وكيل وزارة الزراعة، إلى شن حملة مكبرة جرى خلالها إزالة عدد 5 حالات تعد على الأراضي الزراعية، في زمام إدارة المعمورة الزراعية، التابع لحى المنتزه أول، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك في وجود مهندسي حماية الأراضي والإصلاح الزراعي، وبمصاحبة قوات الآمن، ومشاركة جهاز تحسين الأراضي بالمعدات، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وإزالة كافة الأعمال المخالفة.

تكثيف الحملات

وأوضح «الششتاوي» أنه جرى التنبيه بضرورة تكثيف المرور بشكل دوري، على الأراضي الزراعية بجميع مناطق محافظة الإسكندرية؛ لضبط أي مخالفة والتعامل الفوري معها في المهد، إلى جانب التنبيه بسرعة عودة الأراضي التي جرى البناء عليها لحالتها الزراعية، وإزالة الأنقاض فور الانتهاء من عمليات الإزالة للمحافظة على الرقعة الزراعية.