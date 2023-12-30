عضو لجنة ترجمة وثائق أجرانات: «ديان» عاد من الجبهة السورية في 7 أكتوبر 1973 منهار نفسيا

قال الدكتور محمد عبود، عضو لجنة ترجمة وثائق أجرانات، إنه منذ بدء حرب أكتوبر، صفارات الإنذار دوت في تل أبيب وكل المناطق الإسرائيلية، والمواصلات العامة كانت غير متوفرة وأصبح الإسرائيليون المجندون احتياطا في المدن الإسرائيلية لديهم شكوك في قدرتهم على الوصول إلى الجبهة.

ملابسات تشكيل لجنة تحقيق إسرائيلية برئاسة القاضي «شمعون أجرانات»

جاء ذلك خلال الفيلم الوثائقي الذي عرضته قناة «الوثائقية»، بعنوان «لجنة أجرانات»، وتناول ملابسات تشكيل لجنة تحقيق إسرائيلية برئاسة القاضي «شمعون أجرانات» في أعقاب الهزيمة العسكرية المهينة في حرب أكتوبر 1973.

وأضاف «عبود»، أن وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه ديان عاد من الجبهة في يوم السابع من أكتوبر منهار نفسيا، واجتمع مع مجلس الوزراء ليطلعه على ما دار على الجبهة وما رآه، وطلب «ديان» من الحكومة أن تصدر الأوامر فورا بانسحاب الجنود الإسرائيليين من خط بارليف، وأن الهدف لم يعد الاحتفاظ بسيناء، ولكن الحفاظ على إسرائيل من الزوال.

جولدا مائير لا تود تشكيل لجنة للتحقيق فيما حدث

وأشار إلى أنه حدث حالة من الغضب المجتمعي والشعبي على القيادة السياسية والعسكرية، وبدا للمراقبين في إسرائيل والشارع السياسي الإسرائيلي أن جولدا مائير لا تود تشكيل لجنة للتحقيق فيما حدث.

ضابط إسرائيلي يقيم خيمة احتجاجية أمام مجلس الوزراء

ولفت إلى أن ضابطا إسرائيليا على الجبهة المصرية كان من ويلات الحرب يدعى «مودي أشكينازي»، أقام خيمة احتجاجية أمام مجلس الوزراء وأعلن إضرابه عن الطعام لمدة 48 ساعة حتى يُفْتَح التحقيق وتعليق الجرس في رقبة الفاشلين والمقصرين.

وأفاد بأن القاضي «شمعون أجرانات» هو صديق شخصي لجولدا مائير، وكان لديه قدر كبير من الإحساس بالمظلومية وبأن قادة الجيش الإسرائيلي ووزير الدفاع يحبون اللواء شارون، ويعتقدون في إمكانياته العسكرية أكثر من إيمانهم بقدرات اللواء «جونين».

وتابع: «مارست لجنة التحقيق أعمالها قبل أن تصدر تقريرا مرحليا في 1 أبريل 1974 اتهم فيه القيادات العسكرية بالفشل والإخفاق والمسؤولية عن الهزيمة العسكرية».