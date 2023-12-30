«الإسكان الاجتماعي»: 1.6 مليون مواطن قدموا طلبات لحجز شقق بمشروع سكن لكل المصريين

أكدت المهندسة مي عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن هناك أكثر من 1.6 مليون مواطن قدموا طلبات للحصول على وحدات سكنية بمشروع سكن لكل المصريين.

تسليم 580 ألف وحدة سكنية

وقالت مي عبد الحميد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إنه جرى تسليم 580 ألف وحدة سكنية من مشروع سكن لكل المصريين، مشيرة إلى أنه بداية مع العام الجديد سيتم تسليم نحو 200 ألف وحدة سكينة، وموزعة على 20 ألف وحدة شهريًا، مضيفًا أن مشروع سكن لكل المصريين يستهدف المواطنين محدودي الدخل، موضحة أنه يتم تحديد محدودي الدخل كل عام وفقا لكل العوامل المرتبطة بالحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى نسب التدخل أو نسب التضخم.

طرح نحو 25 ألف وحدة سكنية

وتابعت: تم طرح نحو 25 ألف وحدة سكنية لمتوسطي الدخل، مشيرة إلى أن هناك إشادة عالمية بمستوى التشطيب الذي يتم في الوحدات السكانية، كما أن سعر الوحدة السكانية بنفس مستوى التشطيب خارج المشروع سيكلف المواطن ضعف سعرها المعلن في مشروع سكن لكل المصريين.

وأوضحت، أن البنوك أنفقت 66 مليار جنيه في التمويل العقاري بمشروع سكن لكل المصريين، ومن المتوقع أن يكلف المشروع ما يقرب من 400 مليار جنيه، لافتة إلى أنه من المتوقع فتح باب التقديم للحصول على وحدات سكنية ضمن مشروع سكن لكل المصريين بعد 6 أشهر من الآن، منوهة بأنه تم إجراء 7 آلاف محضر لكل من باع أو قام بالتصرف في وحدته السكنية.