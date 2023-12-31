3 خطوات للحصول على كارت الخدمات المُوحد في بورسعيد

تنتظر محافظة بورسعيد تطبيق منظومة الكارت الموحد، كأول محافظة على مستوى الجمهورية، استكمالا لمنظومة التحول الرقمي، التي جرى تطبيقها في المحافظة، بالتعاون بين وزارة الاتصالات والهيئة القومية للبريد، وتعتبر منظومة كارت الخدمات الموحد من ضمن منظومة الحوكمة التي تستهدفها الدولة المصرية، وتهدف إلى القضاء على أشكال الفساد، لأنها مزودة ببصمة ذكية تمكن الدولة من التأكد من وصول الخدمة إلى متلقيها، كما يتيح الكارت الموحد سهولة وسرعة تقديم الخدمة للمواطن.

ويساعد كارت الخدمات الموحد، على توحيد حزمة الخدمة المقدمة للمواطنين، لذا جرى تطبيقه ببورسعيد كبداية وتجربة استرشادية في أغسطس 2023، وسوف يجري تعميمه علي باقي المحافظات.

خدمات الكارت الموحد

تضم المرحلة الأولي للكارت الموحد خدمات التموين والتأمين الصحي الشامل، والمدفوعات الإلكترونية، مسبقة الدفع للإيداع أو السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي التابعة للهيئة القومية للبريد وسيتم في المراحل المقبلة تقديم خدمات حكومية أخرى على الكارت.

خطوات الحصول على كارت الخدمات الموحد

يحصل المواطن على كارت الخدمات الموحد، من خلال فتح حساب شخصي للمواطن في مكاتب هيئة البريد.

تسليم الكارت الموحد للمواطن بالمجان، من خلال الهيئة القومية للبريد والمسجل بها بيانات بطاقة الرقم القومي لصاحب الكارت، ورقم هاتفه المحمول المسجل باسمه، لدى إحدى شركات المحمول.

يصل المواطن رسالة علي هاتفه بالحضور إلى مكتب بريد محدد، طبقا لمكان سكنه ويجري أخذ بصمة المواطن وتسليمه الكارت الموحد في الحال.

وقال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، في بيان، إنه جرى فتح 496 ألف حساب للمواطنين في بورسعيد، وتسليم عدد كبير منهم خاصة أصحاب المعاشات من خلال مكاتب البريد المنتشرة في المحافظة، وهي جاهزة للتفعيل في منظومة كارت الخدمات الموحد لتبسيط ،وتسريع إجراءات الخدمات المقدمة للمواطنين، لضمان دعم منظومة الشمول المالي. وتوجيه الدعم لمن يستحقه

وأوضح محافظ بورسعيد أن منظومة كارت الخدمات الموحد تمثل نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطن، ضمن منظومة التحول الرقمي العملاقة، والتأمين الصحي الشامل، وميكنة أصول وممتلكات الدولة.