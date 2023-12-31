عدوي لـ«ملعب الفن»: «وش في وش» أفضل أفلام 2023.. ومحمد فراج أحسن ممثل سينما

قال محمد عدوي رئيس تحرير مجلة أخبار النجوم، إنّ أفضل فيلم في عام 2023 هو «وش في وش»، موضحًا أنه طرح نجما كان يستحق أن يكون موجودا وهو محمد ممدوح، حيث قدم مع أمينة خليل دويتو رائعا بفكرة بسيطة وتنفيذها تم في لوكيشن واحد.

وأضاف عدوي خلال استضافته ببرنامج «ملعب الفن»، المذاع على راديو «أون سبورت إف إم»، ويقدمه الإذاعي والكاتب الصحفي مصطفى عمار: «الفكرة كان لها تأثير رائع، واحتل محمد ممدوح المركز الرابع، أنا سعيد بهذه التجربة، وهو فيلم يستحق كل تقدير».

وتابع، أن أفضل ممثل سينما في العام الجاري هو محمد فراج عن فيلم فوي فوي فوي، فهو فيلم جريء ومختلف ودور مهم، مشيرًا إلى أن أمين خليل أفضل ممثلة في العام 2023 عن فيلم «وش في وش».

وأكد عدوي أن أحمد عبدالله أفضل مخرج سينما عن فيلم «19 ب»، لافتًا إلى أنه يفضل حجب جائزة أفضل موسيقى تصويرية في العام الجاري نظرا لعدم وجود أعمال فنية لفتت نظره، موضحًا أن مسلسل تحت الوصاية هو العمل الدرامي الأفضل، بينما منى زكي هي أفضل ممثلة درامية، أما محمد دياب فهو أفضل ممثل دور ثانٍ في الدراما.