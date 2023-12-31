دواء مضاد لكورونا يتسبب في تغيير لون عين طفل من البني إلى الأزرق النيلي.. والدته تكشف مفاجأة

رصدت صحيفة «ذا صن» البريطانية مجموعة من الغرائب الطبية التي تم رصدها خلال عام 2023، وكان من بينهم واقعة في غاية الغرابة لطفل في دولة تايلاند تناول أحد العقارات المضادة لفيروس كورونا ليجد عينيه قد تحولت من اللون البني إلى اللون الأزرق.

وفي تفاصيل الواقعة، تقول الصحيفة البريطانية إن طفلاً يبلغ من العمرة 6 أشهر أعطي جرعة من عقار فافيبيرافير المضاد للفيروسات في عاصمة تايلاند بانكوك وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا، إلا أن أمه لاحظت مفاجأة بعد مرور 18 ساعة، عندما تحول لون عينيه إلى اللون الأزرق النيلي بعد أن كانت بنية اللون.

أسباب التغير في لون عيني الطفل

وتقول الصحيفة إن التحول في لون عيني الطفل الذي حدث بشكل مفاجيء يعتقد أنه أحد الآثار الجانبية للدواء، إذ أنها قد عادت إلى لونها الطبيعي بمجرد التوقف عن إعطائه هذا العقار.

وأوضح تقرير سابق أن الطفل تحسنت حالة إصابته بفيروس كورونا بعد تلقيه جرعات فافيبيرافير، إلا أنه بعد تناول العلاج لثلاثة أيام أمر الطبيب إيقاف العلاج بسبب التغير الذي حدث في لون عينيه والتي عادت إلى طبيعتها بعد 5 أيام من وقف العلاج.

معلومات عن عقار فافيبيرافير

وقد تمت الموافقة على استخدام فافيبيرافير في الصين في عام 2020، ثم تبعته الموافقة في الهند واليابان وتايلاند لعلاج حالات كوفيد-19 الخفيفة إلى الشديدة. وفي تايلاند، وفقا للتقرير، يعد فافيبيرافير هو الدواء الرئيسي المضاد للفيروسات الذي يُعطى للأطفال المصابين بفيروس كورونا.

ويعد الإسهال وانخفاض أعداد خلايا الدم البيضاء المنتشرة وارتفاع مستويات حمض البوليك في الدم من أكثر الآثار الجانبية شيوعًا لدواء فافيبيرافير، ومع ذلك، فإن الأسباب النهائية للتغيرات في لون العين هي مجرد نظريات.