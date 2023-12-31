أمريكا تتعرض لأمواج «عاتية» غير مسبوقة.. ارتفاعها يصل إلى 7 أمتار (فيديو)

تعرضت سواحل ولاية كاليفورنيا الأمريكية لموجة من سوء الأحوال الجوية، أدت إلى حدوث أمواج عاتية واحتمالية وقوع الفيضانات، وأصدر مسؤولون أوامر بإخلاء بعض المناطق كما طالبوا السكان بالابتعاد عن الشاطئ وأيضًا الطرق الساحلية، بحسب «واشنطن بوست».

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية في لوس أنجلوس، أنّ من المتوقع حدوث فيضانات كبيرة في المناطق الساحلية المنخفضة، هذه الفيضانات سيُصاحبها تيارات شديدة يُمكن أن تُشكّل خطرًا كبيرًا، وتلحق ضررًا بالمنشآت التحتية والأرصفة.

يصل ارتفاع الأمواج إلى أكثر من 6 أمتار

ويصل ارتفاع الأمواج إلى 6.1 متر، ممكن ينذر باحتمالية دمار المنازل الموجودة على طول الساحل، وأيضًا في المجتمعات المُعرضة للخطر على طول معظم شواطئ كاليفورنيا، والتي تعرضت لأمواج قوية، خلال الأسبوع الماضي.

وأصدر المسؤولين في مقاطعة فينتورا جنوبي كاليفورنيا، تنبيهات وأوامر بإخلاء المساكن على طول الطريق السريع على ساحل المحيط الهادي، وفي منطقة خليج سان فرانسيسكو، حذّر خبراء الأرصاد الجوية من أن الفيضانات الساحلية وارتفاع الأمواج سيستغرق أيامًا طويلة، ويمكن أن تصل ارتفاع الأمواج بين 26 و30 قدمًا، على امتداد الساحل الأوسط والشمالي لكاليفورنيا، أي أكثر من 7 أمتار، في ارتفاع غير مسبوق للأمواج.

إصابة 8 أشخاص

كانت مدينة فينتورا الواقعة على بعد 105 كيلومترات شمال غربي لوس أنجلوس، لظروف مناخية قاسية، منذ الخميس الماضي، أدت إلى إصابة 8 أشخاص على الأقل.