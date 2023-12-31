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مديرة متحف الأطفال: نعلم النشء التاريخ والحضارة بألعاب تفاعلية

كتب:

منتصر سليمان
10:13 ص | الأحد 31 ديسمبر 2023
الدكتورة إيمان أبوالحسن

الدكتورة إيمان أبوالحسن

قالت الدكتورة إيمان أبوالحسن مديرة متحف الأطفال بالمتحف المصري الكبير، إن المتحف ليس مخصصًا فقط للأطفال، إذ يمكن للكبار أيضًا زيارته، مضيفة: «متحف الأطفال هدفه يطلّع جيل بيحب بلده، بيحب التراث والحضارة المصرية القديمة، متحف الأطفال قائم على اللعب، يعني الطفل بيلعب من غير ما نحسسه إنه بيتعلم».

أضافت خلال لقاء على قناة «إكسترا نيوز»، في حلقة خاصة من داخل المتحف المصري الكبير: «المتحف بيعلم الأطفال التاريخ والتراث، إحنا بلد عندها تراث كبير جدًا، وبنعلمهم بطريقة يستمتعوا بها».

لعبة «توحيد التاجين» في متحف الأطفال 

واختتمت: «داخل متحف الأطفال هناك لعبة تفاعلية، اسمها (توحيد التاجين)، فجميعنا يعرف أن ملك مصر القديمة كان عنده التاج المزدوج، وهو عبارة عن التاج الأبيض والتاج الأحمر، وعملنا ما يشبه الترس، يمينا ويسارا، وعشان يوحد التاجين لازم يكون فيه طفلين في نفس الوقت، وبكده علمنا الطفل التعاون».

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