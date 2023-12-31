تحليق 60 رحلة بالون طائر تقل مئات السائحين بالأقصر

أقلعت 60 رحلة بالون طائر، اليوم الأحد، من مطار البالون الطائر غرب الأقصر، وعلى متنها 1500 سائح من مختلف الجنسيات، وسط بهجة وسعادة من السائحين، وتحت إشراف مدير أرض مطار البالون الطائر المهندس الملاح زكريا عبد العظيم.

فحص البالون قبل الإقلاع

وأكد أحمد الطيب، ممثل اتحاد شركات البالون الطائر، أن الإقلاع يجري في الساعة الخامسة فجرا، ويتم التجهيز قبل للرحلة قبل الإقلاع بساعتين، لفحص البالونات بشكل شامل، وإحضار السائحين من الفنادق إلى موقع الإقلاع عن طريق المراكب النيلية، وتقديم الإفطار لهم، وكذلك التقاط الصور التذكارية أثناء ملء البالونات.

مشاهدة آثار البر الغربي

ويستمتع السائحون خلال الرحلة بمشاهدة آثار البر الغربي من معبد حتشبسوت معبد الرامسيوم ومدينة هابو وكذلك مشاهدة نهر النيل وغيرها من المناظر الخلابة، كما يمكن العبور للبر الشرقي على حسب سرعة الريح، فإذا كانت الريح قوية فتجذب البالونات للبر الشرقي بسهولة، حيث يمكن للسائح رؤية معابد الكرنك والأقصر وشريط النيل.

بالون الأقصر يحقق رقما قياسيا

وكان بالون الأقصر حقق أمس رقما قياسيا في عدد الرحلات لأول مرة في تاريخه منذ افتتاحه عام 1989، إذ حلق في سماء الأقصر 76 رحلة بالون طائر، تحمل على متنها 2100 سائح من حول العالم.