شروط استحقاق معاش العجز.. أبرزها عدم الاستقالة من الخدمة

تضمن مواد قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019 شروط استحقاق معاش العجز، والعديد من الحقوق لاستحقاق المعاش دون الانتظار لسن الـ60، وضمن 6 حالات يجوز لها استحقاق معاش العجز، كما حدد القانون أيضا بعض الاستثناءات التي تتيح للمؤمن عليه حقه في الحصول على المعاش بعد انتهاء الخدمة دون بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة.

شروط استحقاق معاش العجز

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية شروط استحقاق معاش العجز، من خلال نصوص قانون «المعاشات والتعويضات»، في المادة «21» من نص القانون، التي جاءت كالتالي:

- بلوغ الشخص سن الشيخوخة مع حصوله على مدة اشترك في تأمين العجز أو الشيخوخة أو والوفاة، بحيث لا تقل عن 120 شهرًا فعلية، وتكون 180 شهرا فعلية، وذلك بعد 5 سنوات من تاريخ بدء العمل بهذا القانون.

- انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الكامل أو العجز الجزئي المستديم، أو الوفاة.

- حدوث العجز الكامل أو الوفاة خلال مزاولة العمل أو وفقا للنشاط بالنسبة للعمد والمشايخ والأدباء والفنانين، بالإضافة الى ورثة أصحاب الأعمال بالمنشآت الفردية، وأيضا أصحاب الصناعات الريفية والمنزلية والبيئية، والمرتبطين بعقود عمل شخصية، وبالنسبة أيضا للعاملين لحساب أنفسهم.

- كما يتم استحقاق المعاش، في حالة العجز بشكل كامل أو الوفاة، وذلك خلال سنة من تاريخ انتهاء الخدمة أو نشاط المؤمن عليه، وذلك بشرط عدم تجاوز سن الشيخوخة وعدم قيامه بصرف تعويض الدفعة الواحدة.

- العجز الكامل أو الوفاة، وذلك بعد انقضاء عام من تاريخ انتهاء الخدمة أو العمل، متى كانت مدة اشتراكه بالتأمين، بحيث لا تقل عن 120 شهرا فعليا على الأقل، و180 شهرا فعليا بعد خمس سنوات، وذلك من تاريخ العمل بالقانون، وبشرط أيضا عدم تجاوز سن الشيخوخة.

- انتهاء الخدمة أو العمل أو نشاط المؤمن عليه، في حالة بلـوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة بشروط:

- توافر مدد الاشتراك التأمينى في تأمين العجز والشيخوخة والوفاة، بحيث تعطى الحق في المعاش، وبحيث لا تقل عن 50% من أجر أو كامل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش.

- تقديم طلب الصرف، وألا يكون خاضعا لتأمين العجز والشيخوخة والوفاة.

شروط الحصول على معاش إضافي في قانون التأمينات الاجتماعية

كما نص قانون التأمينات الاجتماعية، على شروط الحصول على معاش إضافي، بحيث يتم إنشاء حساب للمؤمن عليه في صندوق التأمين الاجتماعي، على أن يُحتسب بقسمة رصيد الحساب للمؤمن عليه، وذلك على دفعة الحياة، ويدخل أيضا في حساب زيادة المعاش السنوية، وذلك روفقا للشروط التالية:-

ـ عدم الاستقالة من الخدمة.

ـ عدم انتهاء الخدمة نتيجة جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو جنحو تمس الآداب العامة، أو قيام لانتحال شخصية غير صحيحة، أو تعرضه لحكم نهائي في جناية أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.

ـ الاشتراك في التأمين لمدة لا تقل عن عام، منها 6 أشهر سابقة وذلك على كل تعطل متصلة.

- قيد اسم المؤمن بسجل المتعطلين، وذلك فى مكتب القوى العاملة المختصة.

فئات يحق لها الحصول على معاش إضافي بالقانون

يستهدف قانون التأمينات الاجتماعية، فئات يحق لها الحصول على معاش إضافي بالقانون، وإتاحة العديد من الامتيازات لعدد من الفئات المستحقة للحصول على المعاشات، في إطار استمرار ساعي الدولة؛ لتحسين أوضاع عدد من الفئات المستحقة، للحصول على معاش إضافي من التأمينات الاجتماعية، حيث يتيح القانون لبعض الفئات، وتتضمن بعض العاملين السابقين بالحكومة وبالقطاع العام، وأيضا المستحقين عنهم الذين لم يسبق لهم الحصول على أي معاش لأي سبب.