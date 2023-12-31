استثناء الفرق الرياضية والطلاب القُصر من قرار منع السفر بمفردهم بشروط

العديد من التساؤلات أثيرت حول التعليمات الجديدة لشركة مصر للطيران، بشأن عدم السماح للقُصر (أقل من 18 عامًا) بالسفر خارج مصر دون ذويهم، وذلك اعتبارًا من 1 يناير 2024، إذ تساءل البعض عن مصير سفر الطلاب أصحاب المنح الدراسية، وأعضاء الفرق الرياضية الأقل من 18 عاما، ومدى تطبيق التعليمات عليهم.

منع سفر القُصر أقل من 18 عاما دون ذويهم

وفي السياق، قال عمرو عدوي رئيس قطاع الشؤون التجارية بشركة مصر للطيران، إن القُصر سواء طلاب المنح الدراسية أو أبطال الفرق الرياضية أو غيرهم، الذين يسافرون بمفردهم بداية من يوم 1 يناير 2024، ممن حجزوا تذاكر مؤكدة بشكل مسبق على رحلات الشركة لن يستطيعوا السفر إلا بعد الحصول على موافقة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية التابعة لوزارة الداخلية، لافتا إلى أنه حال لم يستطع المسافر الحصول على تلك الموافقة، سيجري إلغاء سفره مع إعادة كامل قيمة التذكرة التي دفعها.

موقف الفرق الرياضية

أوضح أنه فيما يتعلق بالفرق الرياضية الحاصلة على قرار من وزارة الشباب والرياضة، يمكنهم السفر دون الحصول على إذن مسبق، مشيرا إلى أنه بالنسبة للفرق الرياضية التي تحمل خطابًا من اتحاد اللعبة يجب الحصول على إذن مسبق من «إدارة الاتصال».

أضاف «عدوي» لـ«الوطن»، أن من هم أقل من 18 عاما المسافرين بمفردهم اليوم الأحد 31 ديسمبر 2023، يمكنهم السفر بشكل طبيعي دون الحصول على موافقة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، إذ أن اشتراط الحصول على الموافقة يبدأ العمل به بداية من الغد.